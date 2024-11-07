Украина

Шахтер одержал первую победу в ЛЧ, одолев Янг Бойз – шоу Судакова и Кевина после ляпа в обороне, топ-матч Бондаря.

Динамо разбило Марибор и вышло в следующий этап Юношеской ЛЧ – шоу Пономаренко и Редушко, счет вновь мог быть крупнее.

Шахтер победил Янг Бойз в матче Юношеской лиги УЕФА и вырвался в топ-5 – "горняки" забили трижды за тайм.

Лига чемпионов

Арсенал проиграл Интеру – Зинченко провел неплохие 16 минут, Эдегор вернулся, англичане жалуются на арбитраж.

Героический Трубин не смог остановить Баварию, ПСЖ проиграл Атлетико на 90+3, соперник Шахтера продолжил сказку.

Барселона разбила друзей России, Аталанта победила в Германии, экс-соперник Динамо одержал первую победу.

Самый глупый пенальти в истории ЛЧ похоронил Астон Виллу против Брюгге – единственной идеальной командой остался Ливерпуль.

Мир

Аль-Хиляль официально сообщил о новой серьезной травме Неймара – форвард снова выбыл на длительный срок.

Шевченко войдет в зал славы итальянского футбола – экс-тренер Довбика составит ему компанию.