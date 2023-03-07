Главные новости 6 марта: Ротань обнародовал свой состав сборной Украины, сезон Неймара завершился досрочно
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 6 марта.
Сборная Украины
Руслан Ротань объявил состав сборной Украины на матч с Англией. Временный наставник национальной команды объяснил неожиданный вызов Коноплянки.
Сборная Украины может удивить составом в Англию – без Забарного и Ярмоленко, новая роль Миколенко, две звезды вне старта.
Мир
Манор Соломон забил в 5 матче подряд – очередной гол вингера Шахтера не спас Фулхэм от поражения.
Неймар выбыл до конца сезона – ПСЖ официально подтвердил ужасный вердикт для звездного бразильца.
Другие топ-новости
Сергей Ребров без Ярмоленко вышел в полуфинал Кубка – команда украинцев выбила лидера чемпионата на его поле.
Владислав Супряга попал в серьезное ДТП и не мог помочь Динамо против Ингульца.
Динамо готово рассмотреть предложения по Бущану – кипером интересовались представители 2 топ-чемпионатов.