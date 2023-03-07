Сборная Украины

Руслан Ротань объявил состав сборной Украины на матч с Англией. Временный наставник национальной команды объяснил неожиданный вызов Коноплянки.

Сборная Украины может удивить составом в Англию – без Забарного и Ярмоленко, новая роль Миколенко, две звезды вне старта.

Мир

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