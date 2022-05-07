Главные новости 6 мая: сборная Украины готовится завоевать путевку на ЧМ-2022, скандал Милевского
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 6 мая.
Война Украины против России
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко уехал из России и не хочет иметь ничего общего с агрессорами.
Очередной чемпион мира U-20 пожертвовал свою медаль на нужды украинцев
Россия напала на Украину: Петраков ждет усиления и новых спаррингов для сборной, Милевский попал в скандал (LIVE)
Сборная Украины
Александр Петраков провел пресс-конференцию. Ряд игроков сборной Украины, играющих в Европе, отказались от отпуска. Также наставник сборной Украины анонсировал новые спарринги.
Сборная Украины провела открытую тренировку в Словении – трое игроков вне списка.
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