Война Украины против России

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко уехал из России и не хочет иметь ничего общего с агрессорами.

Очередной чемпион мира U-20 пожертвовал свою медаль на нужды украинцев

Россия напала на Украину: Петраков ждет усиления и новых спаррингов для сборной, Милевский попал в скандал (LIVE)

Сборная Украины

Александр Петраков провел пресс-конференцию. Ряд игроков сборной Украины, играющих в Европе, отказались от отпуска. Также наставник сборной Украины анонсировал новые спарринги.

Сборная Украины провела открытую тренировку в Словении – трое игроков вне списка.

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