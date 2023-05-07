Украина

Ингулец – Шахтер: Цыганик подготовил обращение в КДК УАФ о вероятном нарушении принципов фэйр-плей.

Стадион Черноморец в Одессе загорелся в преддверии матча УПЛ – в сети появилось видео инцидента.

Мир

Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль.

Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место. – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены.

ПСЖ выполнил свою угрозу Месси – звезду выкинули из состава даже после извинений.

Украинцы за границей

Сергей Ребров определился относительно своего будущего – Аль-Айн начал поиски нового тренера.

Малиновский опустился на третье место – Ланс победил Марсель в очном поединке за путевку в Лигу чемпионов.

Экс-форвард Динамо продолжает зажигать за границей – очередной гол украинца положил начало погрому.