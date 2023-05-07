Главные новости 6 мая: Реал выиграл Кубок Испании, клуб Реброва уже ищет себе нового тренера
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 6 мая.
Украина
Ингулец – Шахтер: Цыганик подготовил обращение в КДК УАФ о вероятном нарушении принципов фэйр-плей.
Стадион Черноморец в Одессе загорелся в преддверии матча УПЛ – в сети появилось видео инцидента.
Мир
Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль.
Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место. – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены.
ПСЖ выполнил свою угрозу Месси – звезду выкинули из состава даже после извинений.
Украинцы за границей
Сергей Ребров определился относительно своего будущего – Аль-Айн начал поиски нового тренера.
Малиновский опустился на третье место – Ланс победил Марсель в очном поединке за путевку в Лигу чемпионов.
Экс-форвард Динамо продолжает зажигать за границей – очередной гол украинца положил начало погрому.