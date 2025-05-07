Украина

Динамо официально объявило о трансфере колумбийского вингера.

Цыганков может получить еще одного украинского партнера в Жироне – игрок Динамо нашел агента и готовится к переезду.

Ротань ведет переговоры с клубом УПЛ – источник назвал фаворита на подписание соглашения со специалистом.

Динамо повесило на Ваната заоблачный ценник даже для клубов из топ-5 лиг, два гранда для Шапаренко – Вацко о трансферах.

Пономарев получил сенсационную возможность возглавить европейский клуб с украинцами – команда имеет серьезные проблемы.

УПЛ объявила лучшего игрока и тренера апреля – Динамо не оставило шансов другим претендентам.

Мир

Интер прорвался в финал Лиги чемпионов, одолев Барселону в легендарной битве с семью голами.

Лунин может покинуть Реал ради АПЛ – украинцем хотят заменить скандального чемпиона мира.

Украинский легионер Трабзонспора получил предложение от другого клуба.

Таловеров может продолжить карьеру в Англии – на игрока есть два претендента.

Сборную Бразилии хотели отправить на позорный матч против России – чемпион мира возмущен, Федерация отреагировала.

Реал и Ман Сити проигрывают битву за 150-миллионную звезду – он предпочитает "предательство".