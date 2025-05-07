Главные новости 6 мая: Интер вышел в финал ЛЧ после триллера с Барсой, Динамо подписало новичка
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 6 мая.
Украина
Динамо официально объявило о трансфере колумбийского вингера.
Цыганков может получить еще одного украинского партнера в Жироне – игрок Динамо нашел агента и готовится к переезду.
Ротань ведет переговоры с клубом УПЛ – источник назвал фаворита на подписание соглашения со специалистом.
Динамо повесило на Ваната заоблачный ценник даже для клубов из топ-5 лиг, два гранда для Шапаренко – Вацко о трансферах.
Пономарев получил сенсационную возможность возглавить европейский клуб с украинцами – команда имеет серьезные проблемы.
УПЛ объявила лучшего игрока и тренера апреля – Динамо не оставило шансов другим претендентам.
Мир
Интер прорвался в финал Лиги чемпионов, одолев Барселону в легендарной битве с семью голами.
Лунин может покинуть Реал ради АПЛ – украинцем хотят заменить скандального чемпиона мира.
Украинский легионер Трабзонспора получил предложение от другого клуба.
Таловеров может продолжить карьеру в Англии – на игрока есть два претендента.
Сборную Бразилии хотели отправить на позорный матч против России – чемпион мира возмущен, Федерация отреагировала.
Реал и Ман Сити проигрывают битву за 150-миллионную звезду – он предпочитает "предательство".