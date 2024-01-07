Главные новости 6 января: успехи украинцев за рубежом, Довбика дальше сватают в Челси, умер легенда сборной Бразилии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 6 января.
Украина и наши за границей
Киевское Динамо получило третьего соперника на зимних сборах – он проэкзаменует еще одного представителя УПЛ.
Михаил Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром.
Даниил Игнатенко забил дебютный гол в сезоне, Лилль оформил исторические 12:0, Соболь прошел дальше в Кубке Франции.
Жирона обыграла Эльче и вышла на следующую стадию Кубка Испании – Довбик получил крошки.
Сандерленд проиграл Ньюкаслу впервые за 10 матчей – Русин травмировал звезду, сражался с великаном и близок к эффектному ассисту. Илья Забарный приобщился к суперкамбеку Борнмута, Де Дзерби продолжает борьбу за Кубок Англии.
Анатолий Трубин обыграл Милованова в украинском дерби Примейра-лиги – разгром, три отмененных гола и суперсейв кипера.
Топ-матчи дня
Миланский Интер удержал инфарктную победу над Вероной, защитив первую позицию в Серии А.
Мадридский Реал завершил сказку сенсации Кубка Испании – две минуты решили все, дебюты Гюлера и игрока Шахтера.
Трансферы и прочие события
Умер Марио Загалло – уникальный чемпион мира, 4 раза выигравший Мундиаль для Бразилии.
Бавария выбрала замену Нойеру, который может покинуть клуб. Тимо Вернер сенсационно возвращается в АПЛ – Тоттенхэм попытается реабилитировать немца после Челси.
Лунин и Кепа могут одновременно покинуть Реал. Флорентино Перес подыскал двух дешевых дублеров для Куртуа.
Руслан Малиновский рискует повторить печальную судьбу Миколенко – Дженоа грозит снятие очков.
Довбик в Челси: испанские СМИ упорно продвигают нереальный трансфер – ультиматум Почеттино и более 40 млн за украинца.