Украина и наши за границей

Киевское Динамо получило третьего соперника на зимних сборах – он проэкзаменует еще одного представителя УПЛ.

Михаил Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром.

Даниил Игнатенко забил дебютный гол в сезоне, Лилль оформил исторические 12:0, Соболь прошел дальше в Кубке Франции.

Жирона обыграла Эльче и вышла на следующую стадию Кубка Испании – Довбик получил крошки.

Сандерленд проиграл Ньюкаслу впервые за 10 матчей – Русин травмировал звезду, сражался с великаном и близок к эффектному ассисту. Илья Забарный приобщился к суперкамбеку Борнмута, Де Дзерби продолжает борьбу за Кубок Англии.

Анатолий Трубин обыграл Милованова в украинском дерби Примейра-лиги – разгром, три отмененных гола и суперсейв кипера.

Топ-матчи дня

Миланский Интер удержал инфарктную победу над Вероной, защитив первую позицию в Серии А.

Мадридский Реал завершил сказку сенсации Кубка Испании – две минуты решили все, дебюты Гюлера и игрока Шахтера.

Трансферы и прочие события

Умер Марио Загалло – уникальный чемпион мира, 4 раза выигравший Мундиаль для Бразилии.

Бавария выбрала замену Нойеру, который может покинуть клуб. Тимо Вернер сенсационно возвращается в АПЛ – Тоттенхэм попытается реабилитировать немца после Челси.

Лунин и Кепа могут одновременно покинуть Реал. Флорентино Перес подыскал двух дешевых дублеров для Куртуа.

Руслан Малиновский рискует повторить печальную судьбу Миколенко – Дженоа грозит снятие очков.

Довбик в Челси: испанские СМИ упорно продвигают нереальный трансфер – ультиматум Почеттино и более 40 млн за украинца.