Форма сборной Украины

Национальная команда представила новую форму с лозунгом "Слава Украине!" и упоминанием о Крыме с Донбассом. Патриотические украинские элементы вызвали резонанс за восточной границей. В России призвали УЕФА запретить ее использование. Мирон Маркевич жестко отреагировал на эти обвинения.

Евро-2020

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020. Сегодня "сине-желтые" проведут последний спарринг против Кипра. Андрей Шевченко рассказал о состоянии игроков и экспериментах. Анатолий Трубин пожаловался на проблемы с плечом перед чемпионатом Европы.

Динамо стало вторым клубом Европы по количеству воспитанников в сборных на Евро-2020. Сборная Украины, которой не будет на Евро-2020 – лидер Динамо, Коноплянка и лучший бомбардир УПЛ.

Нидерланды разгромили Грузию – отличная генеральная репетиция перед Украиной, голкипер гостей бросил вызов Депаю. Австрия не дожала Словакию в последнем матче перед Евро-2020 – Das Team показывает Украине слабое место.

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