УПЛ

Динамо разбило Кишварду – удаление Гусева, Супряга забил и феерил на новой позиции, 2 ассиста Караваева, гол 18-летнего.

Шахтер расписал тяжелую ничью со Словацко перед стартом в Лиге Европы – Невертон спас Турана от дебютного поражения.

Кривбасс на последних минутах переиграл словенцев, Полтава осталась с нулями на табло: спарринги клубов УПЛ.

Верес официально определился с будущим сенсационного наставника и спортивного директора.

Карпаты официально попрощались с открытием Евро-2025, которого забрал Шахтер.

Легенда Ворсклы официально попрощался с клубом.

Экс-игрок Карпат получил годичную дисквалификацию – футболиста подозревали в сдаче матча.

Трансферы

Арсенал официально добил трансфер Субименди – "канониры" намеренно переплатили 6 миллионов за чемпиона Европы.

Звездный экс-партнер Роналду неожиданно покидает Аль-Наср – ценный форвард будет играть под руководством Моуринью.

Обидчик сборной Украины официально перебрался в АПЛ – Милан рассматривал его альтернативой Зинченко.

Мир

Определился первый неудачник женского Евро-2025 – звезда Барселоны затянула Норвегию в плей-офф.

Потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы назначил нового тренера – он работал с Де Дзерби и мог возглавить "горняков".

Экс-тренер ПСЖ официально возглавил клуб из Саудовской Аравии – бывший голкипер парижан последовал за наставником.

Бавария вынесла официальный вердикт относительно травмы Мусиалы – звезда мюнхенцев отправился на операцию.