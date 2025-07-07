Главные новости 6 июля: Динамо разбило Кишварду, Шахтер отскочил со Словацко, дисквалификация экс-игрока Карпат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 6 июля.
УПЛ
Динамо разбило Кишварду – удаление Гусева, Супряга забил и феерил на новой позиции, 2 ассиста Караваева, гол 18-летнего.
Шахтер расписал тяжелую ничью со Словацко перед стартом в Лиге Европы – Невертон спас Турана от дебютного поражения.
Кривбасс на последних минутах переиграл словенцев, Полтава осталась с нулями на табло: спарринги клубов УПЛ.
Верес официально определился с будущим сенсационного наставника и спортивного директора.
Карпаты официально попрощались с открытием Евро-2025, которого забрал Шахтер.
Легенда Ворсклы официально попрощался с клубом.
Экс-игрок Карпат получил годичную дисквалификацию – футболиста подозревали в сдаче матча.
Трансферы
Арсенал официально добил трансфер Субименди – "канониры" намеренно переплатили 6 миллионов за чемпиона Европы.
Звездный экс-партнер Роналду неожиданно покидает Аль-Наср – ценный форвард будет играть под руководством Моуринью.
Обидчик сборной Украины официально перебрался в АПЛ – Милан рассматривал его альтернативой Зинченко.
Мир
Определился первый неудачник женского Евро-2025 – звезда Барселоны затянула Норвегию в плей-офф.
Потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы назначил нового тренера – он работал с Де Дзерби и мог возглавить "горняков".
Экс-тренер ПСЖ официально возглавил клуб из Саудовской Аравии – бывший голкипер парижан последовал за наставником.
Бавария вынесла официальный вердикт относительно травмы Мусиалы – звезда мюнхенцев отправился на операцию.