Главные новости 6 июля: Англия и Нидерланды вышли в полуфинал Евро, сенсационное возвращение Цитаишвили в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 6 июля.
Евро-2024
Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией.
Англия вышла в полуфинал Евро-2024, по пенальти выбив Швейцарию – Сака спас классным голом, звезда Ман Сити подвел.
Звезда Испании досрочно завершил Евро-2024 – хавбек Барселоны пропустит старт сезона в Ла Лиге.
Евро-2024: определились обе пары 1/2 финала.
Украина и мир
Канада в серии пенальти одолела Венесуэлу и пробилась в полуфинал Копа Америка – фейл голкипера и супергол с центра поля.
Шахтер не смог дожать Хайдук во втором товарищеском матче – "горняки" впервые сыграли в новой форме.
СК Днепр-1 мог объединиться с клубом Первой лиги, чтобы удержаться на плаву – плечо подставлял неожиданный конкурент.
Цитаишвили перейдет в Полесье – житомирцы перехватили чемпиона мира у представителя Турции.