Евро-2024

Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией.

Англия вышла в полуфинал Евро-2024, по пенальти выбив Швейцарию – Сака спас классным голом, звезда Ман Сити подвел.

Звезда Испании досрочно завершил Евро-2024 – хавбек Барселоны пропустит старт сезона в Ла Лиге.

Евро-2024: определились обе пары 1/2 финала.

Украина и мир

Канада в серии пенальти одолела Венесуэлу и пробилась в полуфинал Копа Америка – фейл голкипера и супергол с центра поля.

Шахтер не смог дожать Хайдук во втором товарищеском матче – "горняки" впервые сыграли в новой форме.

СК Днепр-1 мог объединиться с клубом Первой лиги, чтобы удержаться на плаву – плечо подставлял неожиданный конкурент.

Цитаишвили перейдет в Полесье – житомирцы перехватили чемпиона мира у представителя Турции.

Интер официально объявил о переходе обидчика Украины.