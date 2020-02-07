Главные новости 6 февраля: Барселона и Реал опозорились в Кубке Испании, Динамо проиграло апелляцию по делу о расизме

-
Динамо – Стремсгодсет: Де Пена уже с центра поля забивает, гостеприимная защита киевлян, открытый и брутальный футболУкраина — 6 фев 2396
-
Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голамиИспания — 6 фев 813
-
Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовноИспания — 6 фев 1360
-
Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива ІспаніїИспания — 6 фев 254
-
Шовковский мог покинуть сборную Украины из-за предложения Офиса Зеленского, – СМИСборная Украины — 6 фев 661