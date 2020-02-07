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Главные новости 6 февраля: Барселона и Реал опозорились в Кубке Испании, Динамо проиграло апелляцию по делу о расизме

07:00 142 Читати українською
Главные новости 6 февраля: Барселона и Реал опозорились в Кубке Испании, Динамо проиграло апелляцию по делу о расизме
Лионель Месси / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 6 февраля.

Украина

Динамо – Стремсгодсет: Де Пена уже с центра поля забивает, гостеприимная защита киевлян, открытый и брутальный футбол.

Мариуполь одержал две победы за день, Заря разбила Ордабасы, Александрия одолела лидера Болгарии: спарринги клубов УПЛ.

Динамо не смогло обжаловать наказание по мотивам расистского скандала в Класическом.

Мир

Барселона с позором вылетела из Кубка Испании – Атлетик дома в компенсированное время вырвал победу в матче 1/4 финала.

Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно.

"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо Інтера.

Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива Іспанії.

Украинцы за рубежом

Дебют Макаренко не помог Кортрейку выйти в финал Кубка Бельгии – соперником Соболя стал клуб Мбокани.

Лунин – наш самый сложный зимний трансфер, мы воспользовались шансом получить топ-вратаря, – спортивный директор Овьедо.

Швед выбыл из заявки Селтика на плей-офф Лиги Европы – тренер объяснил суровый приговор для украинца.

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