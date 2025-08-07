Главные новости 6 августа: немцы забирают легионера Шахтера, громкий трансфер Милана, смерть футболиста Зари
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 6 августа.
Украина
Защитник Шахтера присоединится к клубу из Бундеслиги – немцы со второй попытки договорились с "горняками".
Игрок Зари Белоцерковец внезапно умер в 25 лет.
УПЛ определила лучших тренера и игрока первого тура – неожиданные победители.
Зирка Александрии завершает переход в неожиданный чемпионат.
Металлист 1925 приобрел иностранного форварда.
Лига чемпионов
Бенфика победила Ниццу при равной игре, сделав заявку на плей-офф ЛЧ – Трубин провел легкий матч.
Црвена Звезда приблизилась к вероятной дуэли с Динамо – киевляне могут получить шанс на месть за Александрию.
Драматическое поражение Моуринью, на украинца повесили скандальный пенальти: Лига чемпионов, результаты матчей среды.
Мир
Сон официально перешел в новый клуб – он будет играть вместе с украинцем за 20 млн в год.
Милан осуществил свой главный трансфер лета.
Скандальную экс-звезду Динамо отстранили от сборной на неопределенный срок.
Рома потерпела унижение в Англии – холодный душ для Довбыка, который провел всю игру.