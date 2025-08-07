Украина

Защитник Шахтера присоединится к клубу из Бундеслиги – немцы со второй попытки договорились с "горняками".

Игрок Зари Белоцерковец внезапно умер в 25 лет.

УПЛ определила лучших тренера и игрока первого тура – неожиданные победители.

Зирка Александрии завершает переход в неожиданный чемпионат.

Металлист 1925 приобрел иностранного форварда.

Лига чемпионов

Бенфика победила Ниццу при равной игре, сделав заявку на плей-офф ЛЧ – Трубин провел легкий матч.

Црвена Звезда приблизилась к вероятной дуэли с Динамо – киевляне могут получить шанс на месть за Александрию.

Драматическое поражение Моуринью, на украинца повесили скандальный пенальти: Лига чемпионов, результаты матчей среды.

Мир

Сон официально перешел в новый клуб – он будет играть вместе с украинцем за 20 млн в год.

Милан осуществил свой главный трансфер лета.

Скандальную экс-звезду Динамо отстранили от сборной на неопределенный срок.

Рома потерпела унижение в Англии – холодный душ для Довбыка, который провел всю игру.