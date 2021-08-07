Главные новости 6 августа: Месси выбрал ПСЖ, Динамо подписало сенегальца, Маркевич не возглавит сборную Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 6 августа.
Лионель Месси
Ожидаемо, прощание аргентинца с Барсой стало главной новостью дня. Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции объяснил, почему контракт не продлили.
Сразу появилось много слухов о будущем Месси, но сам Лео, похоже, выбрал ПСЖ. Неймар даже был готов отдать 10-й номер, но этого не понадобилось.
"Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі": Заместители главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив и Владимир Лесько разобрались, почему взорвалась мировая бомба и чем это грозит.
Украина
Андрей Павелко встретился с Мироном Маркевичем – специалист не возглавит сборную Украины.
Динамо подтвердило трансфер сенегальского полузащитника Самба Диалло.
Металлист 1925 одержал победу над Черноморцем в перестрелке с пятью голами и шедевром Бугая.
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Мир
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