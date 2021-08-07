Лионель Месси

Ожидаемо, прощание аргентинца с Барсой стало главной новостью дня. Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции объяснил, почему контракт не продлили.

Сразу появилось много слухов о будущем Месси, но сам Лео, похоже, выбрал ПСЖ. Неймар даже был готов отдать 10-й номер, но этого не понадобилось.

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