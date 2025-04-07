"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 6 апреля 2025 года.

УПЛ

Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка.

Динамо било Левый Берег фееричными голами – уникальное празднование Ярмоленко, топ Шапаренко и Ваната, ярость Шовковского.

Шахтер не без проблем разгромил Верес – Кевин и Судаков сделали результат, экс-игрок Динамо едва не наказал Ризныка.

Первая лига: Нива разгромила Диназ, Металлист победил в харьковском дерби, Буковина одолела Кудривку.

Мир

Ярмолюк сдержал Челси, Ливерпуль потерпел сенсационное поражение от Фулхэма, Саутгемптон оформил рекордный вылет из АПЛ.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Манчестер Сити – невеселое дерби стоило "горожанам" места в топ-4 АПЛ.

Победитель Лиги чемпионов в составе Барселоны кардинально изменил свою жизнь – теперь работает в магазине

Украинцы за границей

Лунин узнал судьбу на матч с Арсеналом – Реал объявил заявку на Лигу чемпионов.

Рома сыграла вничью с Ювентусом в провальной битве за ЛЧ – Довбик создал все моменты "волков" и помог с голом.

Яремчук вышел в основе, создал гол и заработал красную для соперника – это не помогло в дерби против россиян и Тайсона.

Зубков был разбит Моуринью – бразильский джокер затмил полный матч украинца, Сикан не получил шанс.

Бенфика в португальском Класико разбила Порту и сделала громкую заявку на чемпионство – Трубин снова пропустил.