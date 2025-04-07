Главные новости 6 апреля: рекордный вылет из АПЛ, поражение Ливерпуля, лидеры УПЛ идут без потерь
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 6 апреля 2025 года.
УПЛ
Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка.
Динамо било Левый Берег фееричными голами – уникальное празднование Ярмоленко, топ Шапаренко и Ваната, ярость Шовковского.
Шахтер не без проблем разгромил Верес – Кевин и Судаков сделали результат, экс-игрок Динамо едва не наказал Ризныка.
Первая лига: Нива разгромила Диназ, Металлист победил в харьковском дерби, Буковина одолела Кудривку.
Мир
Ярмолюк сдержал Челси, Ливерпуль потерпел сенсационное поражение от Фулхэма, Саутгемптон оформил рекордный вылет из АПЛ.
Манчестер Юнайтед расписал ничью с Манчестер Сити – невеселое дерби стоило "горожанам" места в топ-4 АПЛ.
Победитель Лиги чемпионов в составе Барселоны кардинально изменил свою жизнь – теперь работает в магазине
Украинцы за границей
Лунин узнал судьбу на матч с Арсеналом – Реал объявил заявку на Лигу чемпионов.
Рома сыграла вничью с Ювентусом в провальной битве за ЛЧ – Довбик создал все моменты "волков" и помог с голом.
Яремчук вышел в основе, создал гол и заработал красную для соперника – это не помогло в дерби против россиян и Тайсона.
Зубков был разбит Моуринью – бразильский джокер затмил полный матч украинца, Сикан не получил шанс.
Бенфика в португальском Класико разбила Порту и сделала громкую заявку на чемпионство – Трубин снова пропустил.