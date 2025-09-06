Главные новости 5 сентября: Украина проиграла Франции, Бущан вернулся в УПЛ, Динамо отдало 3 игроков и гасит скандал
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 5 сентября.
Отбор ЧМ-2026
Украина проиграла Франции первый матч квалификации на ЧМ-2026. Ребров устроил перепалку с журналистами на пресс-конференции из-за позиции игроков.
С другими результатами европейского отбора можно ознакомиться здесь.
Дубль Месси в прощальном матче, парад одинаковых побед – определились основные участники ЧМ-2026 от Южной Америки.
Молодежная сборная Украины
Молодежка порадовала, разгромив Литву в первом матче отбора на Евро-2027 U-21.
УПЛ
Георгий Бущан официально стал игроком Полесья – УПЛ сорвала всю интригу.
Динамо официально отдало Полесью звезду сборной Украины – он дважды забивал на Евро. Также киевляне отпустили двух молодых игроков. Дмитрий Кремчанин перешел в Александрию, а Кирилл Пашко в польскую Лехию.
Также Динамо пытается потушить скандал имени Владислава Бленуце. Новичок киевлян извинился за репосты Соловьева и россиян: "Я не знал этих людей и не поддерживаю РФ".