Отбор ЧМ-2026

Украина проиграла Франции первый матч квалификации на ЧМ-2026. Ребров устроил перепалку с журналистами на пресс-конференции из-за позиции игроков.

С другими результатами европейского отбора можно ознакомиться здесь.

Дубль Месси в прощальном матче, парад одинаковых побед – определились основные участники ЧМ-2026 от Южной Америки.

Молодежная сборная Украины

Молодежка порадовала, разгромив Литву в первом матче отбора на Евро-2027 U-21.

УПЛ

Георгий Бущан официально стал игроком Полесья – УПЛ сорвала всю интригу.

Динамо официально отдало Полесью звезду сборной Украины – он дважды забивал на Евро. Также киевляне отпустили двух молодых игроков. Дмитрий Кремчанин перешел в Александрию, а Кирилл Пашко в польскую Лехию.

Также Динамо пытается потушить скандал имени Владислава Бленуце. Новичок киевлян извинился за репосты Соловьева и россиян: "Я не знал этих людей и не поддерживаю РФ".