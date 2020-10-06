Франция – Украина

Сборная Украины вылетела во Францию ​​на товарищеский матч против чемпионов мира. В составе делегации "сине-желтых" было всего 10 игроков. Андрей Шевченко сформировал новую заявку – без футболистов Шахтера и с единственным нападающим.

Тренерский штаб довызвал в сборную Романа Безуса, аналогичные письма могут поступить еще двум легионерам. Национальная команда провела первую тренировку в Париже – пришлось работать под дождем.

Топ-трансферы в Европе

Эдинсон Кавани наконец-то нашел новый клуб. Уругваец подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Кроме этого, манкунианцы оформили трансфер самого результативного защитника Европы и приобрели трех молодых талантов из Аталанты, Сошо и Пеньяроля. Из Манчестер Юнайтед вырвался Крис Смоллинг – он вернулся в Рому.

Бавария провела три трансфера за день. Свободным агентом пришел финалист Лиги чемпионов, из Ювентуса вернулся бывший лидер Шахтера Дуглас Коста, а еще в Мюнхен приехал защитник Марселя Буна Сарр. Не обошлось без трансфера на выход – мюнхенцы лишились Кюизонса.

Ювентус оформил трансфер молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ПСЖ усилился чемпионом Европы. Барселона отправила своего защитника в Бенфику – посодействовал агент Роналду. Арсенал подписал хавбека Атлетико и отпустил в Мадрид своего футболиста. Трансферный дедлайн – как это было.

Украина и украинцы

Роман Яремчук до последнего настаивал на трансфере из Гента. Украинец встретился с руководством клуба и получил вердикт относительно своего будущего. Легенда Милана Пато получил предложение из Украины. Заря усилилась форвардом Фенербахче.

Тудор Бэлуцэ встретился с Мирчей Луческу в Бухаресте – Динамо в шаге от трансфера игрока АПЛ. Игорь Суркис подтвердил, что киевляне согласовали переход новичка. Динамо обратилось к Виталию Кличко с просьбой открыть трибуны НСК Олимпийский на матче Лиги чемпионов.

УПЛ определила лучшего игрока и тренера 5-го тура. "Динамо с такой игрой будет трудно": кто нужен Луческу, почему Каштру – как Лобановский, а Максимов в отчаянии.