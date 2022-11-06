Украина

Состоялись 4 матча 11-го тура УПЛ. Шахтер разгромил Ингулец, сократив отставание от СК Днепр-1. Заря вырвала победу над Металлистом, Верес разгромил Металлист 1925, а Александрия – Колос.

Шахтер определился с ценой Мудрика – журналист озвучил стартовую сумму и 7 топ-клубов, которые хотят подписать украинца.

Топ-матчи дня

Эрлинг Холанд принес Манчестер Сити тяжелую победу в АПЛ – все результаты субботы. В Италии Наполи обыграл Аталанту в битве лидеров Серии А.

Жерар Пике попрощался с Барселоной. Звездный защитник сыграл последний матч на Камп Ноу и, может быть, даже в карьере. Ветеран еще попадет в заявку на поединок с Осасуной (8 ноября), после чего уйдет из клуба.

Евгений Коноплянка отдал первый ассист в Польше. Другой украинец в Экстраклясе забил два гола.

Лос-Анджелес стал абсолютным чемпионом МЛС – спасение Бейла на 120+8 минуте и драматичные пенальти.

Мир

Шахтер в Лиге чемпионов: стало известно, сколько заработали "горняки" за групповой турнир. Также озвучили заработки Динамо и СК Днепр-1.

Украинец в АПЛ получил нового наставника – раньше он тренировал Реал.

Россия официально договорилась о втором спарринге в ноябре – известны очередные любители кровавых денег.

ЧМ-2022: четвертая сборная оказалась под угрозой дисквалификации из Мундиаля.