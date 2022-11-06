Главные новости 5 ноября: Пике попрощался с Барсой, Шахтер подобрался к лидеру УПЛ, заработки наших в еврокубках
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 5 ноября.
Украина
Состоялись 4 матча 11-го тура УПЛ. Шахтер разгромил Ингулец, сократив отставание от СК Днепр-1. Заря вырвала победу над Металлистом, Верес разгромил Металлист 1925, а Александрия – Колос.
Шахтер определился с ценой Мудрика – журналист озвучил стартовую сумму и 7 топ-клубов, которые хотят подписать украинца.
Топ-матчи дня
Эрлинг Холанд принес Манчестер Сити тяжелую победу в АПЛ – все результаты субботы. В Италии Наполи обыграл Аталанту в битве лидеров Серии А.
Жерар Пике попрощался с Барселоной. Звездный защитник сыграл последний матч на Камп Ноу и, может быть, даже в карьере. Ветеран еще попадет в заявку на поединок с Осасуной (8 ноября), после чего уйдет из клуба.
Евгений Коноплянка отдал первый ассист в Польше. Другой украинец в Экстраклясе забил два гола.
Лос-Анджелес стал абсолютным чемпионом МЛС – спасение Бейла на 120+8 минуте и драматичные пенальти.
Мир
Шахтер в Лиге чемпионов: стало известно, сколько заработали "горняки" за групповой турнир. Также озвучили заработки Динамо и СК Днепр-1.
Украинец в АПЛ получил нового наставника – раньше он тренировал Реал.
Россия официально договорилась о втором спарринге в ноябре – известны очередные любители кровавых денег.
ЧМ-2022: четвертая сборная оказалась под угрозой дисквалификации из Мундиаля.