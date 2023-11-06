Украина

Угроза теракта и тернистая дорога под дождем – Шахтер с происшествиями добирался на матч против Барселоны. В Гамбург поехал даже игрок, не имеющий права выходить на поле.

Заря дважды не удержала преимущество над Вересом – обе команды остаются под угрозой вылета.

Карпаты проиграли впервые в сезоне, Ингулец продолжил провальную серию – лидеры Первой лиги потеряли очки.

Мир

Реал расписал ничью с Райо Вальекано, потеряв первое место – Довбик и Цыганков захватили единоличное лидерство в Примере.

Ливерпуль сенсационно потерял очки с аутсайдером – Дарвин не забил с 9 ударов, сын похищенного отца спас от фиаско.

Клубный ЧМ-2023: определились все участники турнира – Манчестер Сити может выиграть еще один трофей.

Украинцы за границей

Максим Хлань продолжает зажигать в чемпионате Польши. Украинец забил гол а-ля Месси.

Дженоа проиграла Кальяри – бледный матч Малиновского, замены Раньери вытащили сардинцев из зоны вылета.

Беседин и Макаренко получили своеобразные "Золотые мячи" за победу в чемпионате Казахстана.