Главные новости 5 ноября: первое поражение Карпат, Шахтер поехал на матч ЛЧ, украинцы захватили лидерство в Испании
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 5 ноября.
Украина
Угроза теракта и тернистая дорога под дождем – Шахтер с происшествиями добирался на матч против Барселоны. В Гамбург поехал даже игрок, не имеющий права выходить на поле.
Заря дважды не удержала преимущество над Вересом – обе команды остаются под угрозой вылета.
Карпаты проиграли впервые в сезоне, Ингулец продолжил провальную серию – лидеры Первой лиги потеряли очки.
Мир
Реал расписал ничью с Райо Вальекано, потеряв первое место – Довбик и Цыганков захватили единоличное лидерство в Примере.
Ливерпуль сенсационно потерял очки с аутсайдером – Дарвин не забил с 9 ударов, сын похищенного отца спас от фиаско.
Клубный ЧМ-2023: определились все участники турнира – Манчестер Сити может выиграть еще один трофей.
Украинцы за границей
Максим Хлань продолжает зажигать в чемпионате Польши. Украинец забил гол а-ля Месси.
Дженоа проиграла Кальяри – бледный матч Малиновского, замены Раньери вытащили сардинцев из зоны вылета.
Беседин и Макаренко получили своеобразные "Золотые мячи" за победу в чемпионате Казахстана.