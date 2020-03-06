toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Главные новости 5 марта: УАФ утвердила новый формат УПЛ, стали известны причины проваленного допинг-теста Беседина

07:00 221 Читати українською
Главные новости 5 марта: УАФ утвердила новый формат УПЛ, стали известны причины проваленного допинг-теста Беседина
Динамо – Шахтер / фото: Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 5 марта.

Украина

Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контрактею. Динамо подписало новый контракт с Русиным.

УАФ официально утвердила новый формат УПЛ.

Беседин стал жертвой ошибки врача Динамо – представитель УАФ раскрыл причину проваленого допинг-теста, а сам форвард объяснил, как запрещенный препарат попал в его организм.

Мир

Манчестер Юнайтед разгромил Дерби Каунти с Руни в составе и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Определились финальные пары в национальных Кубках Франции и Испании.

Вингера сборной Португалии дисквалифицировали на 6 месяцев за нападение на арбитра.

Президент Ювентуса поставил под сомнение справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов, на что получил достойный ответ мэра Бергамо.

Эксклюзивы "Футбол 24"

"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"

"За останні 10 років у Львові вбили футбол": легендарний екс-форвард Карпат розгромив керівництво "зелено-білих"

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити

blog_ava
Холанд объяснил свое необычное празднование голов
00:35
193
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УАФ официально утвердила новый формат УПЛ
    Україна — 5 март2137 УАФ официально утвердила новый формат УПЛ
11
час
:
37
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук