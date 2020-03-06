Главные новости 5 марта: УАФ утвердила новый формат УПЛ, стали известны причины проваленного допинг-теста Беседина

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 5 марта.

Украина

Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контрактею. Динамо подписало новый контракт с Русиным.

УАФ официально утвердила новый формат УПЛ.

Беседин стал жертвой ошибки врача Динамо – представитель УАФ раскрыл причину проваленого допинг-теста, а сам форвард объяснил, как запрещенный препарат попал в его организм.

Мир

Манчестер Юнайтед разгромил Дерби Каунти с Руни в составе и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Определились финальные пары в национальных Кубках Франции и Испании.

Вингера сборной Португалии дисквалифицировали на 6 месяцев за нападение на арбитра.

Президент Ювентуса поставил под сомнение справедливость участия Аталанты в Лиге чемпионов, на что получил достойный ответ мэра Бергамо.

Эксклюзивы "Футбол 24"

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