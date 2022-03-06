Война Украины с Россией

УЕФА ищет возможность помочь сборной Украины. Матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии могут быть перенесены на июнь.

Президент Металлиста Александр Ярославский уже планирует, как будет восстанавливать Харьков после бомбардировок оккупантов. По словам бизнесмена, он настроен собрать около одного млрд долларов.

Бывший вратарь Динамо и экс-президент ПФЛ Святослав Сирота вступил в ряды ВСУ.

Аталанта хочет воспользоваться войной и за 5 миллионов купить форварда Шахтера. Еще один легионер "горняков" надеется больше никогда не вернуться в Украину. ФИФА и УЕФА готовы открыть трансферное окно для УПЛ.

Россию выбросили из еще одной футбольной организации. Это развязывает руки игрокам – теперь они беспрепятственно могут посылать н**уй клубы из страны-агрессорки.

Украинцы за границей

Рома снова обыграла Аталанту. Руслан Малиновский провел на поле полчаса и организовал удаление для Генриха Мхитаряна.

Нападающий Шахтера Данило Сикан, выступающий на правах аренды за немецкую Ганзу, отличился победным ассистом в матче с семью голами.

Полузащитник Академии Пушкаша Артем Фаворов забил шикарный гол со штрафного. Украинец не смог удержать слез, команда эмоционально поддержала.

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