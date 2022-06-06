Главные новости 5 мая: сборная Украины не едет на ЧМ-2022, Месси и Роналду зажгли в матчах за сборные
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 5 мая.
Война России против Украины
Врач Металлиста 1925 U-19 защищает Украину в составе терробороны.
Жерсон сфотографировался с украинским флагом после победы в Лиге наций: кадр дня.
Россия напала на Украину:Зеленский помог определить судьбу УПЛ, сборная проиграла Уэльсу путевку на ЧМ-2022 (LIVE).
Сборная Украины
Украина не смогла выйти на ЧМ-2022, проиграв Уэльсу. Все решил автогол Ярмоленко и скандальный арбитраж Матеу Лаоса, который не назначил пенальти в ворота хозяев. Россияне организовали хакерскую атаку на сервис Oll TV, который транслировал матч.
Уэльс – Украина: пресс-конференция Петракова – скандал и горе Ярмоленко, тотальная ротация под ЛН и послание воинам.
ЧМ-2022: список участников финальной части – Украина в четвертый раз подряд без Мундиаля.
Украина U-21 разгромила Северную Македонию – Ванат стал суперджокером, организовав четыре гола.
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