Война России против Украины

Врач Металлиста 1925 U-19 защищает Украину в составе терробороны.

Жерсон сфотографировался с украинским флагом после победы в Лиге наций: кадр дня.

Россия напала на Украину:Зеленский помог определить судьбу УПЛ, сборная проиграла Уэльсу путевку на ЧМ-2022 (LIVE).

Сборная Украины

Украина не смогла выйти на ЧМ-2022, проиграв Уэльсу. Все решил автогол Ярмоленко и скандальный арбитраж Матеу Лаоса, который не назначил пенальти в ворота хозяев. Россияне организовали хакерскую атаку на сервис Oll TV, который транслировал матч.

Уэльс – Украина: пресс-конференция Петракова – скандал и горе Ярмоленко, тотальная ротация под ЛН и послание воинам.

ЧМ-2022: список участников финальной части – Украина в четвертый раз подряд без Мундиаля.

Украина U-21 разгромила Северную Македонию – Ванат стал суперджокером, организовав четыре гола.

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