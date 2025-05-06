Главные новости 5 мая: ПСЖ засматривается на Забарного, Трент подтвердил уход из Ливерпуля, голы украинцев в Турции
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 5 мая.
Украина
Руслан Ротань имеет четыре варианта продолжения карьеры – Шахтер и еще два амбициозных клуба хотят переманить тренера Александрии.
Игрок Динамо вернется из аренды за границей – он забил 2 гола, но команда провалила сезон.
Полузащитник сборной Украины может перейти в клуб Первой лиги – игрок уже получил подписной бонус.
Мир
Ливерпуль официально объявил об уходе Трента после 20 лет в клубе – он уже согласовал контракт с Реалом.
Милан за две минуты устроил камбэк против Дженоа – автогол капитана испортил бенефис португальцев.
Украинцы за рубежом
Батагов забил эпический автогол пяткой, Сикан эффектным ударом спас Трабзонспор от поражения – ВИДЕО.
Жирона стремится вернуть Довбыка – клуб попытается подписать украинца при одном условии.
Забарный может заменить легенду в топ-клубе – полуфиналист Лиги чемпионов не оставляет надежды подписать украинца.