Украина

Руслан Ротань имеет четыре варианта продолжения карьеры – Шахтер и еще два амбициозных клуба хотят переманить тренера Александрии.

Игрок Динамо вернется из аренды за границей – он забил 2 гола, но команда провалила сезон.

Полузащитник сборной Украины может перейти в клуб Первой лиги – игрок уже получил подписной бонус.

Мир

Ливерпуль официально объявил об уходе Трента после 20 лет в клубе – он уже согласовал контракт с Реалом.

Милан за две минуты устроил камбэк против Дженоа – автогол капитана испортил бенефис португальцев.

Украинцы за рубежом

Батагов забил эпический автогол пяткой, Сикан эффектным ударом спас Трабзонспор от поражения – ВИДЕО.

Жирона стремится вернуть Довбыка – клуб попытается подписать украинца при одном условии.

Забарный может заменить легенду в топ-клубе – полуфиналист Лиги чемпионов не оставляет надежды подписать украинца.