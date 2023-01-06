Украина

Кто возглавит сборную Украины – состоялся очередной исполком УАФ, но пока безрезультатно. Молодежная сборная официально проведет спарринг с Италией .

Легионер СК Днепр-1 отказывается возвращаться в Украину. В то же время Вернидуб продолжил собирать экс-подопечных времен Зари.

Легионер Шахтера официально останется в Бразилии еще на год.

Мудрый человек

Трансфера Мудрика в Арсенал может не быть. "Канониры" не хотят участвовать в аукционе за украинца и платить сумму , требуемую Шахтером.

Михаил также оказался в "клеточке дончан" . Лайк провокативного поста оживил дискуссии о трансфере.

Мир

Челси подписал второго новичка . Лондонцы заплатили 38 млн за игрока, оформившего автогол в матче с Украиной.

Бавария быстро завершила трансфер Блинда, получившего короткий контракт.

МЮ усилится бывшим вратарем сборной Англии. Тен Хаг уже подтвердил трансфер .