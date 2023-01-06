Главные новости 5 января: эпопея имени Мудрика продолжается, Бавария и Челси оформили трансферы
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 5 января.
Украина
Кто возглавит сборную Украины – состоялся очередной исполком УАФ, но пока безрезультатно. Молодежная сборная официально проведет спарринг с Италией.
Легионер СК Днепр-1 отказывается возвращаться в Украину. В то же время Вернидуб продолжил собирать экс-подопечных времен Зари.
Легионер Шахтера официально останется в Бразилии еще на год.
Мудрый человек
Трансфера Мудрика в Арсенал может не быть. "Канониры" не хотят участвовать в аукционе за украинца и платить сумму, требуемую Шахтером.
Михаил также оказался в "клеточке дончан". Лайк провокативного поста оживил дискуссии о трансфере.
Мир
Челси подписал второго новичка. Лондонцы заплатили 38 млн за игрока, оформившего автогол в матче с Украиной.
Бавария быстро завершила трансфер Блинда, получившего короткий контракт.
МЮ усилится бывшим вратарем сборной Англии. Тен Хаг уже подтвердил трансфер.
Манчестер Сити минимально победил Челси благодаря удачной замене Гвардиолы и сократил отставание от Арсенала.