Главные новости 5 июня: Динамо со вторым топ-трансфером, Мудрик не едет на Олимпиаду, победы соперников Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 июня.
Украина
Динамо осуществило уже второй трансфер во время летнего окна. После Максима Брагару к команде Шовковского присоединяется хавбек Александр Пихаленок.
Также киевляне уже определились с первым спарринг-партнером на летних сборах.
Тем временем Шахтер в эпицентре скандала. Чемпион мира обвинил "горняков" в травле и выкручивании рук.
Интересные вещи происходят вокруг Карпат. На фоне слухов об уходе Маркевича-старшего Ингулец попрощался с Владиславом Лупашко, которого сватают именно во Львов.
Капитан Вереса дал эксклюзивное интервью Футбол 24, где рассказал о спасении от вылета в Первую лигу, крымских коллаборационистах, молдавских аферистах и еще много интересного.
Европа
Ряд клубов Серии А активно перевооружается, проводя смены главных тренеров. Наполи официально объявил о назначении Антонио Конте. Бывший наставник Фиорентины Винченцо Итальяно трудоустроился в Болонье. Лацио скандально попрощался с Игором Тудором. А Паулу Фонсека стал на шаг ближе к работе в Милане.
Тем временем сборная Италии U-17 эффектно победила в финале Евро-2024.
Челси стал очередным клубом, который решил не отпускать своих игроков на Олимпийские игры. В частности, под запрет попадает и Михаил Мудрик.
Товарищеские матчи
Сборная Словакии начала подготовку к встрече с Украиной на Евро-2024. Наши соседи легко разбили футбольного карлика.
Еще один соперник команды Реброва – сборная Бельгии – не имела трудностей с Черногорией.
Среди других спаррингов европейского вечера отметим разгромные победы двух грандов – Франции с голом Мбаппе и Испании с хет-триком Оярсабаля.