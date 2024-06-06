Украина

Динамо осуществило уже второй трансфер во время летнего окна. После Максима Брагару к команде Шовковского присоединяется хавбек Александр Пихаленок.

Также киевляне уже определились с первым спарринг-партнером на летних сборах.

Тем временем Шахтер в эпицентре скандала. Чемпион мира обвинил "горняков" в травле и выкручивании рук.

Интересные вещи происходят вокруг Карпат. На фоне слухов об уходе Маркевича-старшего Ингулец попрощался с Владиславом Лупашко, которого сватают именно во Львов.

Капитан Вереса дал эксклюзивное интервью Футбол 24, где рассказал о спасении от вылета в Первую лигу, крымских коллаборационистах, молдавских аферистах и еще много интересного.

Европа

Ряд клубов Серии А активно перевооружается, проводя смены главных тренеров. Наполи официально объявил о назначении Антонио Конте. Бывший наставник Фиорентины Винченцо Итальяно трудоустроился в Болонье. Лацио скандально попрощался с Игором Тудором. А Паулу Фонсека стал на шаг ближе к работе в Милане.

Тем временем сборная Италии U-17 эффектно победила в финале Евро-2024.

Челси стал очередным клубом, который решил не отпускать своих игроков на Олимпийские игры. В частности, под запрет попадает и Михаил Мудрик.

Товарищеские матчи

Сборная Словакии начала подготовку к встрече с Украиной на Евро-2024. Наши соседи легко разбили футбольного карлика.

Еще один соперник команды Реброва – сборная Бельгии – не имела трудностей с Черногорией.

Среди других спаррингов европейского вечера отметим разгромные победы двух грандов – Франции с голом Мбаппе и Испании с хет-триком Оярсабаля.