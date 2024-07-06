Евро-2024

Франция выбила Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024 – Роналду и Ко не повторили серию пенальти, выдающаяся игра Меньяна.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма.

Кроос официально завершил карьеру – вылет от Испании с Евро-2024 стал последним поединком для легенды Реала и Германии.

Беллингем и герой Турции получили приговоры УЕФА за свои выходки – один пропустит четвертьфинал и возможный полуфинал Евро.

Украина и мир

Жирона узнала официальный вердикт по участию в Лиге чемпионов вместе с Манчестер Сити и окончательно потеряла двух лидеров из-за правил УЕФА. Тем временем Артем Довбик принял решение о продолжении карьеры.

Динамо может присоединиться к телепулу – киевляне рассматривают особый формат сотрудничества.

Шахтер презентовал новую форму на сезон 2024/25 – исторический комплект в национальных цветах.