Клубный ЧМ и зарубежные чемпионаты

Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена

Определились все полуфиналисты Клубного ЧМ-2025 – Лунин узнал соперника

Франция одолела Англию, 100-й гол рекордсменки помог Нидерландам разгромить аутсайдера – Евро-2025 среди женщин

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда

Легенда Милана, ПСЖ и Челси прибил финалиста ЛЧ на Клубном ЧМ – смена тактики вместо тренера и притча о смерти тестя

Нико Уильямс "предал" Барселону ради рекордного контракта – чемпион Европы будет получать больше всех в истории клуба

Украина

Шахтер возвращает в Украину протеже Де Дзерби – за бывшего защитника Барселоны не придется платить

Александрия подписала экс-голкипера сборной Украины – известны детали сделки

Неудачные спарринги украинцев – Динамо проиграло в первом матче проиграло в первом матче

Ротань впервые почувствовал вкус поражения с Полесьем

Александрия разгромно уступила чемпиону Хорватии в спарринге

Экс-спортдир Александрии нашел новую работу – специалист трудоустроился в агентстве Шаблия

Трансферы

Челси официально представил игрока на место Мудрика

Уокер окончательно покинул Манчестер Сити – новый клуб разорвал сеть презентацией трансфера (ВИДЕО)

Манчестер Юнайтед совершил второй летний трансфер – пришел игрок на проблемную позицию

Украинцы за границей

Таловеров официально сменил клуб в Англии

Луниным могут заменить звезду сборной Франции – в Реале завелся новый Рауль, который пристыдил самого Мбаппе

Таловеров прокомментировал свой переход в Сток Сити

Степанов продолжает зажигать в Германии, оформив дубль – украинец забил 6 голов в двух матчах