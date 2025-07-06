Главные новости 5 июля: Динамо и Полесье проиграли на сборах, Таловеров нашел новый клуб, Лунин в полуфинале КЧС
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 5 июля.
Клубный ЧМ и зарубежные чемпионаты
Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена
Определились все полуфиналисты Клубного ЧМ-2025 – Лунин узнал соперника
Франция одолела Англию, 100-й гол рекордсменки помог Нидерландам разгромить аутсайдера – Евро-2025 среди женщин
ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда
Легенда Милана, ПСЖ и Челси прибил финалиста ЛЧ на Клубном ЧМ – смена тактики вместо тренера и притча о смерти тестя
Нико Уильямс "предал" Барселону ради рекордного контракта – чемпион Европы будет получать больше всех в истории клуба
Украина
Шахтер возвращает в Украину протеже Де Дзерби – за бывшего защитника Барселоны не придется платить
Александрия подписала экс-голкипера сборной Украины – известны детали сделки
Неудачные спарринги украинцев – Динамо проиграло в первом матче проиграло в первом матче
Ротань впервые почувствовал вкус поражения с Полесьем
Александрия разгромно уступила чемпиону Хорватии в спарринге
Экс-спортдир Александрии нашел новую работу – специалист трудоустроился в агентстве Шаблия
Трансферы
Челси официально представил игрока на место Мудрика
Уокер окончательно покинул Манчестер Сити – новый клуб разорвал сеть презентацией трансфера (ВИДЕО)
Манчестер Юнайтед совершил второй летний трансфер – пришел игрок на проблемную позицию
Украинцы за границей
Таловеров официально сменил клуб в Англии
Луниным могут заменить звезду сборной Франции – в Реале завелся новый Рауль, который пристыдил самого Мбаппе
Таловеров прокомментировал свой переход в Сток Сити
Степанов продолжает зажигать в Германии, оформив дубль – украинец забил 6 голов в двух матчах