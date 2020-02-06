Главные новости 5 февраля: победы Динамо и Шахтера, Месси может стать жертвой конфликта в Барселоне

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 5 февраля.

Украина

Украинские команды продолжают готовиться ко второй части сезона и проводить товарищеские матчи: Шахтер победил и сыграл вничью, Динамо разгромило своего соперника, а Карпаты проиграли.

Сборная Украины определила два города, где может состояться спарринг с Кипром.

Динамо провалило апелляцию относительно расистского скандала по мотивам матча с Шахтером.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення.

Мир

В Барселоне набрал обороты конфликт между Месси и Абидалем. Игроки поддержали аргентинца, но тот может покинуть Камп Ноу. Зато француз сохранит свой пост.

Кубок Англии: Тоттенхэм вырвал волевую победу над Саутгемптоном.

Бавария в сверхрезультативном матче перестреляла Хоффенхайм и вышла в четвертьфинал Кубка Германии.

Украинцы за рубежом

Зинченко и Малиновский попали в обновленные заявки своих клубов на плей-офф Лиги чемпионов.

Соболь помог Брюгге пробиться в финал Кубка Бельгии.

Гол вратаря спас Академию Пушкаша с Фаворовым, Фехервар Петряка в очередной раз потерял очки.

Харатин может выступать за сборную Венгрии: тренер "мадьяр" требует натурализировать украинца.