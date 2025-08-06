УПЛ

В Днепре появился новый футбольный клуб – бюджет команды впечатляет.

Кривбасс официально подписал звездного легионера.

Украинцы за границей

Украинский вратарь официально перебрался к участнику ЛЧ после ухода из Байера.

Челси объявил заявку на сезон АПЛ – Мудрик узнал неожиданный вердикт.

Лунин публично заявил, где хочет продолжить карьеру (ВИДЕО).

Рома отказывается отпускать Довбика в Испанию – участник ЛЧ предлагал нереальные условия, но попробует еще.

Динамо дало окончательный ответ Борнмуту относительно трансфера Забарного в ПСЖ.

Еврокубки

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение.

Украинский чемпион мира помог Карабаху в Лиге чемпионов, Рейнджерс разгромил Викторию, скандинавское дерби.

Маккаби вырвал победу у Хамрун Спартанс на 90+6 – драматическая развязка потенциальных соперников Динамо.

Белорусы проиграли полупрофессионалам – фарерцы борются за матчи против команды Ла Лиги.

Мир

Легенда Порту умер в возрасте 53 лет – он выигрывал Лигу чемпионов с Моуринью.

Умер легендарный форвард Боруссии Д – чемпион мира и символ эпохи команды.

В Италии приняли новое правило – в случае вылета из Серии А зарплаты игроков сокращаются на 25%.

Экс-форвард Реала и Милана официально докатился до чемпионата Греции – он участвовал в позорном матче на России.