Главные новости 5 августа: Динамо опозорилось в Лиге чемпионов, Мудрик получил приговор от Челси, Лунин определился с клубом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 5 августа.
УПЛ
В Днепре появился новый футбольный клуб – бюджет команды впечатляет.
Кривбасс официально подписал звездного легионера.
Украинцы за границей
Украинский вратарь официально перебрался к участнику ЛЧ после ухода из Байера.
Челси объявил заявку на сезон АПЛ – Мудрик узнал неожиданный вердикт.
Лунин публично заявил, где хочет продолжить карьеру (ВИДЕО).
Рома отказывается отпускать Довбика в Испанию – участник ЛЧ предлагал нереальные условия, но попробует еще.
Динамо дало окончательный ответ Борнмуту относительно трансфера Забарного в ПСЖ.
Еврокубки
Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение.
Украинский чемпион мира помог Карабаху в Лиге чемпионов, Рейнджерс разгромил Викторию, скандинавское дерби.
Маккаби вырвал победу у Хамрун Спартанс на 90+6 – драматическая развязка потенциальных соперников Динамо.
Белорусы проиграли полупрофессионалам – фарерцы борются за матчи против команды Ла Лиги.
Мир
Легенда Порту умер в возрасте 53 лет – он выигрывал Лигу чемпионов с Моуринью.
Умер легендарный форвард Боруссии Д – чемпион мира и символ эпохи команды.
В Италии приняли новое правило – в случае вылета из Серии А зарплаты игроков сокращаются на 25%.
Экс-форвард Реала и Милана официально докатился до чемпионата Греции – он участвовал в позорном матче на России.