УПЛ

Состоялись 2 матча второго тура. ЛНЗ разгромил Минай, одержав дебютную победу на уровне УПЛ. Александрия стартовала с двух минимальных побед – Металлист вслед за Кривбассом не смог пробить оборону команды Ротаня.

Шахтер рискует потерять несколько молодых украинцев. Бенфика пополнила список претендентов на Анатолия Трубина, а Даниил Сикан не хочет подписывать новый контракт и может покинуть "горняков" уже этим летом. Нападающим интересуются в Серии А.

А вот Динамо может усилиться еще одним именитым новичком после Андрея Ярмоленко. Киевлянам приписывают интерес к вице-чемпиону мира 2018 года – Марко Пьяце из Ювентуса.

Game4Ukraine

В Лондоне прошел знаковый благотворительный матч. Легенды мирового футбола собрались в команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко, чтобы заработать средства на поддержку Украины.

Трансферы топ-клубов АПЛ

Сразу 3 гранды чемпионата Англии официально оформили трансферы. Манчестер Сити побил рекорд за защитника, соседи из Юнайтед наконец-то получили нового форварда, а Челси усилил конкуренцию во вратарском звене.