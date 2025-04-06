"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 5 апреля 2025 года.

Украина

Украина в меньшинстве сгорела Бельгии в отборе на Евро-2025 – сборная WU-19 повторила фиаско подопечных Реброва.

Черноморец сенсационно одолел экс-команду Григорчука – ассист Ракицкого принес Кучеру первую победу после камбэка в УПЛ.

Заря на выезде в добавленное время вырвала победу у Ворсклы – Скляр стал антигероем, Будковский установил личный рекорд.

Первая лига: ЮКСА проиграла без сына Ромарио, Полтава обыграла и догнала Агробизнес, а Минай поделил очки с Металлургом.

Экс-игрок сборной Украины возобновил футбольную карьеру – будет играть за любительскую команду.

Украинцы за границей

Забарный мог забить, но продолжил безвыигрышную серию, Астон Вилла вплотную приблизилась к ЛЧ, Ипсвич почти вылетел из АПЛ.

Цыганков не знал такого 2 месяца и проиграл аутсайдеру – Жирона продолжила ужасную серию.

Реал проиграл Валенсии, сделав подарок Барселоне – Винисиус не забил пенальти, испорченный дебют конкурента Лунина.

Мир

Барселона расписала неожиданную ничью с Бетисом – "блаугранас" не смогли воспользоваться провалом Реала.

Милан оформил сумасшедший камбэк с Фиорентиной, отыгравшись после 0:2 – у экс-звезды Шахтера украли звание героя.

Арсенал расписал ничью с Эвертоном – ученик не смог одолеть учителя, "украинского дерби" не случилось.

Байер едва не опозорился с аутсайдером, Боруссия Д разбила Фрайбург, РБ Лейпциг вернулся в топ-5 Бундеслиги.

ПСЖ официально стал чемпионом Франции за 6 туров до финиша – парижане завоевали свой 13-й титул.

Мюллер официально подтвердил предстоящий уход из Баварии – он отдал клубу 25 лет.