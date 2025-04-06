Главные новости 5 апреля: огненный камбэк Ракицкого, фиаско сборной Украины, сенсации от Реала и Интера
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 5 апреля 2025 года.
Украина
Украина в меньшинстве сгорела Бельгии в отборе на Евро-2025 – сборная WU-19 повторила фиаско подопечных Реброва.
Черноморец сенсационно одолел экс-команду Григорчука – ассист Ракицкого принес Кучеру первую победу после камбэка в УПЛ.
Заря на выезде в добавленное время вырвала победу у Ворсклы – Скляр стал антигероем, Будковский установил личный рекорд.
Первая лига: ЮКСА проиграла без сына Ромарио, Полтава обыграла и догнала Агробизнес, а Минай поделил очки с Металлургом.
Экс-игрок сборной Украины возобновил футбольную карьеру – будет играть за любительскую команду.
Украинцы за границей
Забарный мог забить, но продолжил безвыигрышную серию, Астон Вилла вплотную приблизилась к ЛЧ, Ипсвич почти вылетел из АПЛ.
Цыганков не знал такого 2 месяца и проиграл аутсайдеру – Жирона продолжила ужасную серию.
Реал проиграл Валенсии, сделав подарок Барселоне – Винисиус не забил пенальти, испорченный дебют конкурента Лунина.
Мир
Барселона расписала неожиданную ничью с Бетисом – "блаугранас" не смогли воспользоваться провалом Реала.
Милан оформил сумасшедший камбэк с Фиорентиной, отыгравшись после 0:2 – у экс-звезды Шахтера украли звание героя.
Арсенал расписал ничью с Эвертоном – ученик не смог одолеть учителя, "украинского дерби" не случилось.
Байер едва не опозорился с аутсайдером, Боруссия Д разбила Фрайбург, РБ Лейпциг вернулся в топ-5 Бундеслиги.
ПСЖ официально стал чемпионом Франции за 6 туров до финиша – парижане завоевали свой 13-й титул.
Мюллер официально подтвердил предстоящий уход из Баварии – он отдал клубу 25 лет.