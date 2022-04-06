Лига чемпионов

Стартовала стадия 1/4 финала ЛЧ. Манчестер Сити обыграл Атлетико благодаря единственному голу Кевина де Брюйне. Александр Зинченко на поле не появился. В другом поединке вторника Ливерпуль одолел Бенфику в Лиссабоне. Роман Яремчук вышел на последние минуты, но не спас от поражения.

Соответственно, английские гранды, которые в воскресенье сыграют между собой в Премьер-лиге, шагнули к выходу в полуфинал ЛЧ. Еще два матча четвертьфинальной стадии состоятся в среду – Вильярреал примет Баварию, а Челси встретится с мадридским Реалом.

Украина

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