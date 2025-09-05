Украина

Украина U-18 уничтожила Норвегию в матче с 7 голами – один из них напомнил легендарный дуэт сборной Италии.

Полесье отпустило своего легионера в Европу и стремится усилиться изгнанником Динамо, а Заря подписала автора исторического гола житомирцев в еврокубках.

Игрок сборной Украины официально покинул именитый клуб Бундеслиги.

Отбор на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед поединком с Францией оценил шансы на выход на Мундиаль.

Лазарет национальной команды пополнился очередным звездным футболистом, а еще один лидер пропустил предматчевую тренировку.

Дидье Дешам очертил сильные стороны сборной Украины, а Килиан Мбаппе вспомнил только одного игрока.

Состоялись очередные квалификационные матчи за выход на чемпионат мира. Германия сенсационно проиграла Словакии, а Нидерланды на последних минутах упустили победу над Польшей. Испания не имела проблем с Болгарией, а Турция дожала Грузию.