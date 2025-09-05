Главные новости 4 сентября: Ребров теряет Яремчука и Цыганкова, Украина громит Норвегию, фиаско Германии и Нидерландов
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 4 сентября.
Украина
Украина U-18 уничтожила Норвегию в матче с 7 голами – один из них напомнил легендарный дуэт сборной Италии.
Полесье отпустило своего легионера в Европу и стремится усилиться изгнанником Динамо, а Заря подписала автора исторического гола житомирцев в еврокубках.
Игрок сборной Украины официально покинул именитый клуб Бундеслиги.
Отбор на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед поединком с Францией оценил шансы на выход на Мундиаль.
Лазарет национальной команды пополнился очередным звездным футболистом, а еще один лидер пропустил предматчевую тренировку.
Дидье Дешам очертил сильные стороны сборной Украины, а Килиан Мбаппе вспомнил только одного игрока.
Состоялись очередные квалификационные матчи за выход на чемпионат мира. Германия сенсационно проиграла Словакии, а Нидерланды на последних минутах упустили победу над Польшей. Испания не имела проблем с Болгарией, а Турция дожала Грузию.