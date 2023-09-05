Главные новости 4 сентября: Маркевичу угрожают судом, благородный трансфер Рамоса, Павелко проиграл апелляции
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 4 сентября.
Сборная Украины
Зинченко, Мудрик, Цыганков и другие легионеры присоединились к сборной Украины – Ребров ждет одноклубника Месси
Англия потеряла двух звездных игроков перед матчем с Украиной.
Сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам с Германией и Северной Ирландией.
Украина
Павелко проиграл сразу две апелляции в суде – отстранение от должности президента УАФ продолжается, появилось новое доказательство.
Это пока не официальная информация, но близкий к клубу источник сообщил, что Гармаш расторг контракт с Динамо. Кроме того, киевляне отпустят легионера за границу.
"Побачимося у судах, пане Маркевичу!": вогняна відповідь агента Білейчука на заяву головного тренера Карпат
Мир
Рамос официально вернулся в родной клуб. Серхио будет зарабатывать в Севилье почти копейки – клуб Бензема предлагал в 20 раз больше.
Месси дублем ассистов помог Интеру Майами одолеть Лос-Анджелес – возвращение Кривцова оказалось фартовым.
Моуринью поссорился с игроками Ромы – команде надоела безыдейность.