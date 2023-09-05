Сборная Украины

Зинченко, Мудрик, Цыганков и другие легионеры присоединились к сборной Украины – Ребров ждет одноклубника Месси

Англия потеряла двух звездных игроков перед матчем с Украиной.

Сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам с Германией и Северной Ирландией.

Украина

Павелко проиграл сразу две апелляции в суде – отстранение от должности президента УАФ продолжается, появилось новое доказательство.

Это пока не официальная информация, но близкий к клубу источник сообщил, что Гармаш расторг контракт с Динамо. Кроме того, киевляне отпустят легионера за границу.

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Мир

Рамос официально вернулся в родной клуб. Серхио будет зарабатывать в Севилье почти копейки – клуб Бензема предлагал в 20 раз больше.

Месси дублем ассистов помог Интеру Майами одолеть Лос-Анджелес – возвращение Кривцова оказалось фартовым.

Моуринью поссорился с игроками Ромы – команде надоела безыдейность.