Наши за границей

Довбик и Цыганков разорвали участника Суперкубка Испании. Артем организовал гол Жироны, забил сам и ассистировал Виктору, который сделал команду лидером Примеры.

Виталий Миколенко забил за Эвертон дебютный гол в сезоне и сравнялся с Мудриком в АПЛ – Де Дзерби курьезно украл победу. Манчестер Сити разгромил Борнмут, а Илья Забарный травмировал Холанда.

Сергей Сидорчук забил дебютный гол за Вестерло. Бенфика победила аутсайдера чемпионата, а Анатолий Трубин снова отстоял на ноль. Ньюкасл переиграл Арсенал в скандальном матче АПЛ с агрессивным выходом Зинченко.

Украина

Александр Шовковский официально заменил Луческу в Динамо. Специалист прокомментировал свое назначение на должность наставника команды.

Колос вырвал ничью с ЛНЗ и обошел Динамо – беспроигрышная серия ковалевцев в УПЛ продолжается. Лидер Зари выбыл до конца года – экс-защитника Динамо ждет операция.

Сага с возможным переходом Георгия Судакова в Ювентус набирает обороты. Шахтер повесил многомиллионный ценник, а итальянцы нашли 2 альтернативы украинцу.

Европа

Бавария разбила Боруссию Д и реабилитировалась за вылет из Кубка Германии, а Кейн оформил хет-трик в дебютном Классикере. Интер на выезде одолел Аталанту и закрепился на вершине Серии А.

Барселона на последней минуте вырвала победу над Сосьедадом, но шокировала своей игрой перед матчем с Шахтером в ЛЧ. Реал выпустил официальное заявление о переговорах с Мбаппе.