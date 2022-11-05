Украина

Ворскла победила Львов благодаря дебютному голу Кравца в УПЛ: безвыигрышная серия "горожан" достигла шести матчей.

Таблица коэффициентов: Украина теряет место в ЛЧ после главного фиаско, худшее Динамо за 17 лет и уникальный шанс.

Шахтер планирует зимнее турне по США. "Горняки" уже провели переговоры с клубами Бекхэма и Руни.

Динамо

Луческу покинет Динамо. Румынский тренер и клуб уже начали переговоры об уходе.

Что происходит в Динамо? Причины фиаско, атмосфера в команде и почему не все столь однозначно.

Киевляне покинули Польшу, но не вернулись в Украину. Стало известно, где команда Луческу готовится к дуэли с Черноморцем.

Украинцы за границей

Шевченко анонсировал начало восстановления стадиона в Ирпене. Милан помог солидной суммой.

Тоттенхэм якобы достиг договоренности по трансферу Малиновского. Уже названа сумма трансфера.

Кухаревич забил в третьем матче подряд, но не спас Хиберниан от разгромного поражения конкуренту. Ребров и Ярмоленко оформили поздний камбэк.