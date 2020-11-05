Главные новости 4 ноября: Динамо дало бой Барселоне, Ребров не смог остановить Роналду
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 4 ноября.
Лига чемпионов
Очередной лигочемпионовский день был жарким. Динамо дало бой Барселоне на Камп Ноу, не обошлось без очередных голов Месси и Цыганкова.
Криштиану Роналду впервые сыграл в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы. Португалец так и не сумел забить Ференцварошу. Однако Ювентус разгромил венгров благодаря другим героям.
Манчестер Юнайтед проиграл дебютанту ЛЧ, а РБ Лейпциг взял реванш у ПСЖ за поражение в полуфинале прошлого розыгрыша. Соболь не остановил Холанда –все результаты игрового дня здесь.
Украина
Шахтер поспособствовал уникальному рекорду Лиги чемпионов. Дончане после поражения от Боруссии получили порцию критики от соцсетей и немецких СМИ. Тактический анализ нашел объяснение для сокрушительных 0:6.
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