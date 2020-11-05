Лига чемпионов

Очередной лигочемпионовский день был жарким. Динамо дало бой Барселоне на Камп Ноу, не обошлось без очередных голов Месси и Цыганкова.

Криштиану Роналду впервые сыграл в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы. Португалец так и не сумел забить Ференцварошу. Однако Ювентус разгромил венгров благодаря другим героям.

Манчестер Юнайтед проиграл дебютанту ЛЧ, а РБ Лейпциг взял реванш у ПСЖ за поражение в полуфинале прошлого розыгрыша. Соболь не остановил Холанда –все результаты игрового дня здесь.

Украина

Шахтер поспособствовал уникальному рекорду Лиги чемпионов. Дончане после поражения от Боруссии получили порцию критики от соцсетей и немецких СМИ. Тактический анализ нашел объяснение для сокрушительных 0:6.

Роман Яремчук стал лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре.

Заря вернула из лазарета двух ключевых игроков перед матчем Лиги Европы

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