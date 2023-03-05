"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 4 марта.

Килиан Мбаппе / фото из соцсетей

Украинцы за границей

Арсенал дожал команду Забарного на 90+7 – джокеры спасли Зинченко и Ко в бешеном камбеке, 6 апелляций о пенальти.

Виктор Цыганков элегантно ассистировал в 3 туре подряд, но Жирона проиграла аутсайдеру – экс-форвард Реала вывел из зоны вылета.

Два украинца отличились голами в Британии и помогли командам одержать разгромные победы.

Украина

Ингулец опозорил Динамо – роскошный дебют Ковальца, фиаско киевлян перед битвой с лидером УПЛ и провал дебютанта.

Александрия отобрала очки у СК Днепр-1 на последних минутах – Довбик отдал ассист и забил скандальный гол.

ФИФА может позволить легионерам расторгать контракты с украинскими клубами.

Мир

Мбаппе историческим голом завершил победу ПСЖ – парижане устроили бешеную перестрелку перед выездом к Баварии.

Челси удержал победу над Лидсом, прервав серию неудач. – репетиция перед Лигой чемпионов прошла без Мудрика.

Милан без шансов проиграл Фиорентине – новая тактика Пиоли сломалась перед ключевым матчем Лиги чемпионов.

УЕФА наказал 11 клубов Европы – им грозит дисквалификация по еврокубкам.