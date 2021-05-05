Лига чемпионов

Английский Манчестер Сити уверенно переиграл ПСЖ с помощью Зинченко и вышел в финал Лиги чемпионов – видео голов и обзор ответного матча 1/2 финала турнира.

Украинец не сдержал слез после выхода Манчестер Сити в финал ЛЧ. Мадридский Реал обнародовал заявку на второй полуфинал с Челси – без Варана, но с Рамосом и Луниным.

Наставник Челси Томас Тухель назвал залог успеха, который выведет лондонцев в финал Лиги чемпионов. Тем временем Зинедин Зидан рассказал о состоянии Рамоса и единственном беспокоющем недостатке мадридцев.

Украина

Роман Санжар официально стал главным тренером Олимпика, а Яя Туре сохранил свой пост. Донецкий Шахтер готовит на матч с Минаем сенсационного дебютанта, который уже провел тренировку с "горняками".

Андрей Шевченко может вызвать на Евро-2020 больше игроков – УЕФА расширил заявку сборных. Хавбек Артем Бондаренко прокомментировал премьерный вызов в сборную Украины.

Звезда Зари Дмитрий Иванисеня ведет переговоры с чемпионом Польши, а его одноклубник Владлен Юрченко может перебраться в Венгрию.

Другие топ-события

Жозе Моуринью официально возглавит Рому с нового сезона. Португалец объяснил мотивы своего прихода на должность наставника римлян.

Испанская Барселона убедила Месси продлить контракт – стороны близки к завершению переговоров. Мюнхенская Бавария официально простилась с Хави Мартинесом.