Лига чемпионов

Реал оформил феерический камбэк во втором полуфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Матч перевернули Бензема и Родриго , победив с общим счетом 6:5 по сумме двух матчей. В финале 28 мая в Париже мадридцы встретятся с Ливерпулем.

Украинцы за границей

Динамо вырвало волевую победу над Базелем : резервисты спасли от первого поражения в 2022 году. Также киевляне анонсировали еще один благотворительный спарринг.

Шевченко может стать президентом итальянского клуба : уже состоялась встреча с владельцами. Другая легенда киевлян – Сергей Ребров – завоевал первый трофей с Аль-Айном и патриотически отпраздновал триумф .

Сборная Украины

Украина уничтожила Северную Ирландию на паралимпийском чемпионате мира, продолжив уверенное шествие с общим счетом 12:0.