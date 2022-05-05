Главные новости 4 мая: Реал – финалист ЛЧ, первый трофей Реброва, Шевченко может стать президентом
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 4 мая.
Лига чемпионов
Реал оформил феерический камбэк во втором полуфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Матч перевернули Бензема и Родриго, победив с общим счетом 6:5 по сумме двух матчей. В финале 28 мая в Париже мадридцы встретятся с Ливерпулем.
Украинцы за границей
Динамо вырвало волевую победу над Базелем: резервисты спасли от первого поражения в 2022 году. Также киевляне анонсировали еще один благотворительный спарринг.
Шевченко может стать президентом итальянского клуба: уже состоялась встреча с владельцами. Другая легенда киевлян – Сергей Ребров – завоевал первый трофей с Аль-Айном и патриотически отпраздновал триумф.
Сборная Украины
Украина уничтожила Северную Ирландию на паралимпийском чемпионате мира, продолжив уверенное шествие с общим счетом 12:0.
Шотландия – Украина: стартовала вторая волна продажи билетов на матч плей-офф отбора ЧМ-2022.