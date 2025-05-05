"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 4 мая 2025 года.

Украина

Рома благодаря голу Довбика ворвалась в зону Лиги чемпионов – только трое лучше украинца.

Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Александрия в большинстве переиграла Полесье и продолжила преследование Динамо – "волки" могут остаться без еврокубков.

Металлист 1925 спасся с 0:2 в харьковском дерби, Полтава на пути в УПЛ: Первая лига.

Заря на выезде выгрызла ничью с ЛНЗ на выезде – автогол экс-защитника Динамо не спас Григорчука и Ко от очередного фиаско

"Хотели заставить Динамо ошибаться": дублер рекордсмена УПЛ попал под раздачу, его отец – звездный экс-голкипер. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Ярмолюк победил МЮ в битве с семью голами, Ньюкасл спасся в "птичьем дерби", Тоттенхэм не смог одолеть Вест Хэм.

"Судья – пид***с": фанаты Вереса обругали героя войны во время матча УПЛ.

Игнатенко досрочно стал чемпионом Словакии – украинец присоединился к абсолютному рекорду и может сыграть с Динамо

Мир

Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так.

Челси уверенно победил Ливерпуль – лондонцы сохранили место в зоне ЛЧ, Палмер прервал 18-матчевую безголевую серию.

Барселона столкнулась с огромной проблемой перед ЛЧ с Интером – Флик придумал план и потерял дебютанта из-за травмы.

Ювентус вытеснил Довбика из зоны ЛЧ, сыграв вничью с Болоньей – Орсолини едва не оформил "сухой лист".