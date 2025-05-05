Главные новости 4 мая: Кейн наконец-то добыл трофей, Довбик снова забил и приблизил Рому к Лиге чемпионов
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 4 мая 2025 года.
Украина
Рома благодаря голу Довбика ворвалась в зону Лиги чемпионов – только трое лучше украинца.
Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов.
Александрия в большинстве переиграла Полесье и продолжила преследование Динамо – "волки" могут остаться без еврокубков.
Металлист 1925 спасся с 0:2 в харьковском дерби, Полтава на пути в УПЛ: Первая лига.
Заря на выезде выгрызла ничью с ЛНЗ на выезде – автогол экс-защитника Динамо не спас Григорчука и Ко от очередного фиаско
"Хотели заставить Динамо ошибаться": дублер рекордсмена УПЛ попал под раздачу, его отец – звездный экс-голкипер. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Ярмолюк победил МЮ в битве с семью голами, Ньюкасл спасся в "птичьем дерби", Тоттенхэм не смог одолеть Вест Хэм.
"Судья – пид***с": фанаты Вереса обругали героя войны во время матча УПЛ.
Игнатенко досрочно стал чемпионом Словакии – украинец присоединился к абсолютному рекорду и может сыграть с Динамо
Мир
Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так.
Челси уверенно победил Ливерпуль – лондонцы сохранили место в зоне ЛЧ, Палмер прервал 18-матчевую безголевую серию.
Барселона столкнулась с огромной проблемой перед ЛЧ с Интером – Флик придумал план и потерял дебютанта из-за травмы.
Ювентус вытеснил Довбика из зоны ЛЧ, сыграв вничью с Болоньей – Орсолини едва не оформил "сухой лист".