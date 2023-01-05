Михаил Мудрик на пути в АПЛ

Трансферы

Тоттенхэм продолжает попытки подписать Руслана Малиновского. Английский клуб сделал Аталанте очередное предложение по игроку сборной Украины. Также "шпоры" интересуются голкипером Шахтера Анатолием Трубиным и настроены при этом существенно сэкономить.

Челси включился в борьбу за Михаила Мудрика. В ближайшее время Дарио Срна проведет переговоры с "синими". В то же время Шахтер выдвинул ультиматум Арсеналу относительно цены Мудрика – другого гранда АПЛ используют в хитрой игре.

Барселона выставила на продажу Ансу Фати, у которого миллиардная клаусула – есть проблема.

СК Днепр-1 официально выкупил полузащитника Вереса. Лидер УПЛ оформил первый зимний трансфер.

Украина

В Польше определились по поводу кандидатуры Андрея Шевченко на должность главного тренера национальной сборной.

Украинец стал лучшим тренером года в Камбодже. Ранее он привел свою команду к чемпионскому титулу.

С Константина Жеваго хотят взыскать 46 миллиардов. Дело почетного президента Ворсклы уже в суде.

Мир

Наполи потерпел первое поражение в Серии А – достижение покорилось Интеру, который дома обыграл лидера чемпионата. Дерби украинцев в Италии завершилось миром – Аталанта вырвала ничью у Специи.

Ювентус вырвал седьмую победу подряд и продолжает погоню за лидером Серии А. В Кубке Испании Барселона прошла команду третьей лиги только в экстра-тайме. Воспитанник "сине-гранатовых" забил 3 гола в ворота родной команды.