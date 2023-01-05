Главные новости 4 января: гранды АПЛ бьются за Мудрика, громкий трансфер в УПЛ, Шевченко потерял вариант в Европе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 4 января.
Трансферы
Тоттенхэм продолжает попытки подписать Руслана Малиновского. Английский клуб сделал Аталанте очередное предложение по игроку сборной Украины. Также "шпоры" интересуются голкипером Шахтера Анатолием Трубиным и настроены при этом существенно сэкономить.
Челси включился в борьбу за Михаила Мудрика. В ближайшее время Дарио Срна проведет переговоры с "синими". В то же время Шахтер выдвинул ультиматум Арсеналу относительно цены Мудрика – другого гранда АПЛ используют в хитрой игре.
Барселона выставила на продажу Ансу Фати, у которого миллиардная клаусула – есть проблема.
СК Днепр-1 официально выкупил полузащитника Вереса. Лидер УПЛ оформил первый зимний трансфер.
Украина
В Польше определились по поводу кандидатуры Андрея Шевченко на должность главного тренера национальной сборной.
Украинец стал лучшим тренером года в Камбодже. Ранее он привел свою команду к чемпионскому титулу.
С Константина Жеваго хотят взыскать 46 миллиардов. Дело почетного президента Ворсклы уже в суде.
Мир
Наполи потерпел первое поражение в Серии А – достижение покорилось Интеру, который дома обыграл лидера чемпионата. Дерби украинцев в Италии завершилось миром – Аталанта вырвала ничью у Специи.
Ювентус вырвал седьмую победу подряд и продолжает погоню за лидером Серии А. В Кубке Испании Барселона прошла команду третьей лиги только в экстра-тайме. Воспитанник "сине-гранатовых" забил 3 гола в ворота родной команды.