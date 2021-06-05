Главные новости 4 июня: Зинченко вернулся в сборную Украины из сенсационным сюрпризом, Ребров остался без клуба
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 июня.
Сборная Украины
Матч команды Шевченко против сборной Северной Ирландии получил много отзывов в соцсетях. Футбол 24 собрал для вас самые яркие реакции.
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко присоединился к лагерю национальной команды Украины после финала Лиги чемпионов.
Евро-2020
В рамках подготовки к континентальному первенству сборная Португалии встречалась с командой Испании.
Соперник украинцев на групповом этапе Евро-2020 Северная Македония уничтожила национальную команду Казахстана.
Футбол 24 продолжает представление участников Евро, на этот раз можно ознакомиться с анонсом группы D.
Другие новости
Лидер сборной Украины Александр Зинченко станет отцом – сенсационные новости от самой звездной футбольной пары отечественного футбола.
Сергей Ребров официально покинул Ференцварош, где окажется украинский специалист – детали по ссылке.
Хавбек Динамо Николай Шапаренко заинтересовал топ-клуб Европы.