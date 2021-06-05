Сборная Украины

Матч команды Шевченко против сборной Северной Ирландии получил много отзывов в соцсетях. Футбол 24 собрал для вас самые яркие реакции.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко присоединился к лагерю национальной команды Украины после финала Лиги чемпионов.

Евро-2020

В рамках подготовки к континентальному первенству сборная Португалии встречалась с командой Испании.

Соперник украинцев на групповом этапе Евро-2020 Северная Македония уничтожила национальную команду Казахстана.

Футбол 24 продолжает представление участников Евро, на этот раз можно ознакомиться с анонсом группы D.

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