Евро-2024

Суперкомпьютер изменил свой прогноз относительно победителя чемпионата Европы. Теперь это не Англия. Юлиан Нагельсманн ввел жесткое правило в лагере сборной Германии перед четвертьфиналом.

Сборная Украины с Евро вылетела, поэтому остается анализировать неудачу. Сергей Ребров признает провальность результата, Андрей Шевченко соглашается.

УПЛ

Два клуба могут сойтись в битве за место СК Днепр-1 в УПЛ. Сами днепряне в потенциально последние дни существования занимаются распродажей игроков – Динамо в третий раз может этим воспользоваться.

Есть интересные новости и в других командах. ЛНЗ продлил контракт с экс-вингером сборной Украины, а Заря подписала легионера из Австрии.

Топ-чемпионаты

МЮ официально продлил контракт с Эриком Тен Хагом. Арсенал заплатил 32 млн евро за сохранение основного вратаря.

Серия А опубликовала календарь на новый сезон – Малиновский начнет матчем против действующего чемпиона.

Жирона снова готовит трансферную охоту в УПЛ. К Довбику и Цыганкову может присоединиться дуэт легионеров Шахтера.