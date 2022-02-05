Главные новости 4 февраля: Украина проиграла России на Евро по футзалу, Ярмоленко оказался под следствием в Англии
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 4 февраля.
Футзал: сборная Украины
В полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России. Наши ребята провели хорошую игру, но не забили пенальти на последних секундах.
Александр Косенко уже озвучил задачу на матч за третье место. Там соперником "сине-желтых" станет Испания.
"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів
Украина
Динамо не обыграло Левски: Киев привозит гол сам себе, травма лидера, камбек Беседина и эксперименты с позициями
.Стартовал Winter Cup. Полесье завоевало волевую победу над Вересом, Александр Усик дебютировал и потерял классный шанс забить гол. Металлист в зрелищном матче одолел Черноморец.
Луганская Заря усилилась защитником молодежной сборной Украины.
Мир
Манчестер Юнайтед сенсационно вылетел на ранней стадии Кубка Англии – Роналду не забил пенальти.
Против Андрея Ярмоленко завели дело в Англии, у украинца могут быть проблемы из-за деятельности на родине.
Луис Адриано перешел в Антальяспор, за который выступает другой экс-игрок Шахтера.
Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду