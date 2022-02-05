Футзал: сборная Украины

В полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России. Наши ребята провели хорошую игру, но не забили пенальти на последних секундах.

Александр Косенко уже озвучил задачу на матч за третье место. Там соперником "сине-желтых" станет Испания.

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Украина

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.Стартовал Winter Cup. Полесье завоевало волевую победу над Вересом, Александр Усик дебютировал и потерял классный шанс забить гол. Металлист в зрелищном матче одолел Черноморец.

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Мир

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