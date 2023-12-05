Украина

Карпаты и 2 клуба УПЛ претендуют на легионера с роскошной статистикой – он забивал даже в ЛЧ.

Заря расписала ничью с Рухом, оставшись в зоне прямого вылета.

Минай – Динамо: УПЛ объявила официальное решение о скандальном поединке.

Александрия загадочно анонсировала первого зимнего новичка для Ротаня – возвращение "блудного сына" из Америки.

Трансферные слухи

Цыганкова в Жироне может заменить другой украинец – клуб Яремчука готов составить конкуренцию.

Де Хеа может стать игроком Ньюкасла – все из-за серьезной травмы основного вратаря.

Барселона задумалась о продаже Левандовски – каталонцы могут расторгнуть контракт с поляком при одном условии.

Украинцы за границей

Лунин тайно продлил контракт с Реалом легкого бегства из Мадрида зимой не будет.

Русин пропустит еще один матч Сандерленда – источник раскрыл причину исчезновения украинца со склада.

Украинский легионер заработал безумное удаление в Португалии – просьба о помощи превратилась в красную карточку.