Главные новости 4 декабря: официальное решение по скандальному матчу Динамо, замена Цыганкову в Жироне из Украины
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 4 декабря.
Украина
Карпаты и 2 клуба УПЛ претендуют на легионера с роскошной статистикой – он забивал даже в ЛЧ.
Заря расписала ничью с Рухом, оставшись в зоне прямого вылета.
Минай – Динамо: УПЛ объявила официальное решение о скандальном поединке.
Александрия загадочно анонсировала первого зимнего новичка для Ротаня – возвращение "блудного сына" из Америки.
Трансферные слухи
Цыганкова в Жироне может заменить другой украинец – клуб Яремчука готов составить конкуренцию.
Де Хеа может стать игроком Ньюкасла – все из-за серьезной травмы основного вратаря.
Барселона задумалась о продаже Левандовски – каталонцы могут расторгнуть контракт с поляком при одном условии.
Украинцы за границей
Лунин тайно продлил контракт с Реалом легкого бегства из Мадрида зимой не будет.
Русин пропустит еще один матч Сандерленда – источник раскрыл причину исчезновения украинца со склада.
Украинский легионер заработал безумное удаление в Португалии – просьба о помощи превратилась в красную карточку.