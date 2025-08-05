Главные новости 4 августа: жребий для Динамо, Шахтера и Полесья в еврокубках, провалы Металлиста 1925 и Салаха
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 4 августа.
Жеребьевка еврокубков
Результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ – Динамо получило не самого плохого соперника, с которым может сыграть.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы – Шахтер и Динамо получили оптимальных соперников.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций – известны потенциальные соперники Шахтера, Полесья и других.
Полесье вызывающе отреагировало на результаты жеребьевки следующего раунда Лиги конференций.
Украина
Металлист 1925 провалил камбэк в УПЛ, не сумев переиграть Оболонь – киевляне спокойно забрали ничью.
Динамо – Пафос: пресс-конференция Шовковского: – две потери перед матчем Лиги чемпионов и трудности в подготовке.
Сын Гусева может совершить сенсационный переход в дебютанта УПЛ.
Сын легенды Волыни голом спас свою иностранную команду от поражения.
Мир
Барселона оформила "маниту" и 12:3 за два матча, но потеряла лидера – Рашфорд забил премьерный гол, дубль Гави.
Миколенко отыграл полный матч против триумфатора – МЮ выиграл предсезонный турнир АПЛ.
Реал попрощался с трансферным провалом – 30 миллионов на ветер и ни одной минуты на поле.
Ливерпуль сыграл два матча с Атлетиком – Гакпо оформил уникальный "хет-трик", Салах провалился с паненкой.