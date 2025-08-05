Жеребьевка еврокубков

Результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ – Динамо получило не самого плохого соперника, с которым может сыграть.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы – Шахтер и Динамо получили оптимальных соперников.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций – известны потенциальные соперники Шахтера, Полесья и других.

Полесье вызывающе отреагировало на результаты жеребьевки следующего раунда Лиги конференций.

Украина

Металлист 1925 провалил камбэк в УПЛ, не сумев переиграть Оболонь – киевляне спокойно забрали ничью.

Динамо – Пафос: пресс-конференция Шовковского: – две потери перед матчем Лиги чемпионов и трудности в подготовке.

Сын Гусева может совершить сенсационный переход в дебютанта УПЛ.

Сын легенды Волыни голом спас свою иностранную команду от поражения.

Мир

Барселона оформила "маниту" и 12:3 за два матча, но потеряла лидера – Рашфорд забил премьерный гол, дубль Гави.

Миколенко отыграл полный матч против триумфатора – МЮ выиграл предсезонный турнир АПЛ.

Реал попрощался с трансферным провалом – 30 миллионов на ветер и ни одной минуты на поле.

Ливерпуль сыграл два матча с Атлетиком – Гакпо оформил уникальный "хет-трик", Салах провалился с паненкой.