Еврокубки

Заря уверенно победила Университатю в квалификации Лиги конференций – луганчане провели первый за 9 месяцев матч.

Лига Европы: экс-игрок Днепра приблизил встречу с украинским клубом, Фенербахче разгромил Словацко.

Лига конференций: Петряк забил гол в сверхрезультативном матче, Кочергин и Качараба с победами, сенсационное поражение Цитаишвили и компании.

Украина

Клубы УПЛ не смогли утвердить создание единого телепула. Рух оказался единственным клубом, который проголосовал против, но объяснил свою позицию.

Ярмоленко потерпел первое поражение при Реброве – Аль-Айн уступил середняку из Саудовской Аравии.

Шахтер просматривает воспитанника Динамо, которого выставил за дверь новый тренерский штаб СК Днепр-1.

Не в Полтаве: Ворскла официально определилась, где будет проводить домашние матчи УПЛ.

Официальные трансферы

Алекс Теллес: Манчестер Юнайтед ⇒ Севилья

Ренату Санчеш: Лилль ⇒ ПСЖ

Ісмаили: Шахтер ⇒ Лилль

Рики Пуч: Барселона ⇒ Лос-Анджелес Гэлакси

Адемола Лукман: РБ Лейпциг ⇒ Аталанта.