Главные новости 4 августа: Заря победно стартовала в ЛК; Рух, Динамо и еще два клуба блокируют единый ТВ-пул УПЛ
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 4 августа.
Еврокубки
Заря уверенно победила Университатю в квалификации Лиги конференций – луганчане провели первый за 9 месяцев матч.
Лига Европы: экс-игрок Днепра приблизил встречу с украинским клубом, Фенербахче разгромил Словацко.
Лига конференций: Петряк забил гол в сверхрезультативном матче, Кочергин и Качараба с победами, сенсационное поражение Цитаишвили и компании.
Украина
Клубы УПЛ не смогли утвердить создание единого телепула. Рух оказался единственным клубом, который проголосовал против, но объяснил свою позицию.
Ярмоленко потерпел первое поражение при Реброве – Аль-Айн уступил середняку из Саудовской Аравии.
Шахтер просматривает воспитанника Динамо, которого выставил за дверь новый тренерский штаб СК Днепр-1.
Не в Полтаве: Ворскла официально определилась, где будет проводить домашние матчи УПЛ.
Официальные трансферы
Алекс Теллес: Манчестер Юнайтед ⇒ Севилья
Ренату Санчеш: Лилль ⇒ ПСЖ
Ісмаили: Шахтер ⇒ Лилль
Рики Пуч: Барселона ⇒ Лос-Анджелес Гэлакси
Адемола Лукман: РБ Лейпциг ⇒ Аталанта.