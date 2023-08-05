Украина

Динамо перестреляло Оболонь в дерби – исторический Ярмоленко, 6 голов, 2 отмененных, жара VAR, шоу Черненко и Буяльского.

Ярмоленко впервые забил по возвращении в Динамо – гол стал юбилейным.

Верес – Шахтер: скандальный гол Матвиенко засчитали ошибочно – объяснение Комитета арбитров УАФ.

КДК УАФ объявил наказание Попову – защитник Динамо чуть не травмировал соперника в матче с Минаем.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 3-го предварительного этапа – обидчики Маркевича и другие узнали соперников.

Украинцы за границей

Трубин может заменить Лунина в Реале – рекордсмен Лиги чемпионов хочет устроить рокировку украинцев. В то же время Андрей стал целью победителя Лиги Европы, а Бенфика готовит предложение Шахтеру по Анатолию.

Малиновский подвергся сокрушительной критике – в Марселе недовольны украинцем, которому озвучили нелестный прогноз. Середняк Серии А готов подписать Руслана на место россиянина.

Довбик завершает переход в Жирону – форвард вылетел в Испанию. Также стал известен срок контракта и дата возможного дебюта Артёма за новую команду.

Официальные трансферы

Чигринский официально вернулся в Шахтер.

Милан объявил о трансфере уже восьмого новичка – он в тройке самых дорогих

Лацио подписал полузащитника, за которым охотился Моуринью – он должен заменить Милинковича-Савича.

Челси оформил трансфер защитника сборной Франции – снова большие деньги и долгий контракт.