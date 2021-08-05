Украина

Киевское Динамо упустило победу над Фенербахче в спарринге – видео голов и обзор контрольного поединка.

Иван Федык официально покинул Рух – первая отставка сезона уже после двух туров УПЛ. Впоследствии львовский клуб объявил о возвращении Кучука на должность наставника команды.

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди близок к сенсационному возвращению в Премьер-лигу. Харьковский Металлист 1925 усилился бразильцем из Фигейренсе.

Лига чемпионов

Лиссабонская Бенфика уверенно победила Спартак в Москве в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Пражская Славия с трагедией Качарабы проиграла Ференцварошу Харатина, а Динамо Загреб не дожало Легию.

"Маркевич расстроится": новый тренер сборной Украины и его первые проблемы после матча Шахтера в Лиге чемпионов. Генк – Шахтер: Де Дзерби нашел нового генерала, очевидный прогресс и заметный недостаток, провоцирующий "валидол".

Другие топ-события

Испанская Барселона получит деньги на новый контракт с Месси. Французский Монако снова усилился перед вероятной битвой с Шахтером в Лиге чемпионов.

69-летний Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов и оценил свое возвращение к работе после перерыва в 5 лет.