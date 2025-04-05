"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 4 апреля 2025 года.

Украина

Сборная Украины официально получила техническое поражение из-за неявки на матч отбора Евро-2025.

Украина солидно одолела Чехию и возглавила группу в женской Лиге наций – арбитр простила соперницам хамство.

Андрей Шевченко отреагировал на результат выборов в Исполком УЕФА: "Из-за политических факторов Украину не хотят там видеть".

Кубок Украины может претерпеть революционные изменения – подобный формат в Германии.

УПЛ

В рамках чемпионата Украины состоялся один матч. Оболонь победила Ингулец в битве за выживание, приблизив петровцев к вылету из УПЛ.

Динамо возглавило интересный рейтинг клубов мира – киевляне третьи по другому показателю.

Топ-чемпионаты

Бавария одержала скандальную победу над Аугсбургом, но осталась без лидера перед четвертьфиналом ЛЧ.

Малиновский вернулся в основу Дженоа, но пропустил все самое интересное – драма с комичным офсайдом на ухо.

Эспаньол устроил сенсационный разгром Райо Вальекано.

Роналду дублем принес победу Аль-Насру в дерби – Криштиану забил 931 гол в карьере и поднял команду в топ-3.

Украинцы за рубежом

Лунин узнал судьбу на матч против Валенсии – Анчелотти определился с заявкой Реала.

Воспитанник Динамо перешел в команду из второго дивизиона Польши.

Прощание легенд

Кевин Де Брюйне официально покидает Манчестер Сити после 10 лет в клубе.

Матс Хуммельс после завершения сезона вообще вешает бутсы на гвоздь.