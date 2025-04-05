Главные новости 4 апреля: сборная Украины получила техническое поражение, конец саги Лунина, прощание двух легенд
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 4 апреля 2025 года.
Украина
Сборная Украины официально получила техническое поражение из-за неявки на матч отбора Евро-2025.
Украина солидно одолела Чехию и возглавила группу в женской Лиге наций – арбитр простила соперницам хамство.
Андрей Шевченко отреагировал на результат выборов в Исполком УЕФА: "Из-за политических факторов Украину не хотят там видеть".
Кубок Украины может претерпеть революционные изменения – подобный формат в Германии.
УПЛ
В рамках чемпионата Украины состоялся один матч. Оболонь победила Ингулец в битве за выживание, приблизив петровцев к вылету из УПЛ.
Динамо возглавило интересный рейтинг клубов мира – киевляне третьи по другому показателю.
Топ-чемпионаты
Бавария одержала скандальную победу над Аугсбургом, но осталась без лидера перед четвертьфиналом ЛЧ.
Малиновский вернулся в основу Дженоа, но пропустил все самое интересное – драма с комичным офсайдом на ухо.
Эспаньол устроил сенсационный разгром Райо Вальекано.
Роналду дублем принес победу Аль-Насру в дерби – Криштиану забил 931 гол в карьере и поднял команду в топ-3.
Украинцы за рубежом
Лунин узнал судьбу на матч против Валенсии – Анчелотти определился с заявкой Реала.
Воспитанник Динамо перешел в команду из второго дивизиона Польши.
Прощание легенд
Кевин Де Брюйне официально покидает Манчестер Сити после 10 лет в клубе.
Матс Хуммельс после завершения сезона вообще вешает бутсы на гвоздь.