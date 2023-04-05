Главные новости 4 апреля: новые кандидаты на тренера сборной, неудачный дебют Забарного в АПЛ, саги Зинченко и Яремчука
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 4 апреля.
Украина
Словен Билич действительно хочет тренировать сборную Украины – хорватскому специалисту даже не нужны деньги. Но он и Сергей Ребров – не единственные претенденты на эту должность. Журналист озвучил еще две фамилии.
Игорю Суркису предложили тренера-иностранца из УПЛ – известна реакция президента Динамо.
Михаил Мудрик столкнулся с унизительным отношением. СМИ рассекретило подробности хаоса, царящего в Челси.
Как выглядит Донбасс Арена – украинские военные показали эксклюзивное видео, пригрозив оккупантам.
Топ-матчи дня
Челси и Ливерпуль расписали кризисную ничью – Мудрику дали мизер, неудобная смена нового тренера, у Клоппа все ужасно.
Ювентус и Интер не определили сильнейшего в первом полуфинале Кубка Италии. Ромелу Лукаку на последних секундах спас "нерадзурри" от поражения.
Томас Тухель потерпел первое фиаско – Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии, пропустив на последней минуте.
Илья Забарный дебютировал в АПЛ с результативной ошибки и опустил Борнмут в зону вылета.
Определился первый финалист Кубка Испании, который сыграет против победителя пары Барселона – Реал
Криштиану Роналду забил очередные голы в Саудовской Аравии.
Трансферы и назначения
Роману Яремчуку больше не доверяют – Брюгге принял решение о будущем украинца после провального сезона в Бельгии.
Александр Зинченко рискует стать жертвой громкого обмена между Арсеналом и Миланом – на место украинца сватают вице-чемпиона мира.
ПСЖ выдвинул Месси унизительный ультиматум для продления контракта. Уход нападающего выглядит неизбежным. Тем более, что Лео уже получил фантастическое предложение.
Звездный кастинг на нового тренера Мудрика в Челси: более 10 вариантов – для бедных, богатых и безумных.