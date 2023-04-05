Украина

Словен Билич действительно хочет тренировать сборную Украины – хорватскому специалисту даже не нужны деньги. Но он и Сергей Ребров – не единственные претенденты на эту должность. Журналист озвучил еще две фамилии.

Игорю Суркису предложили тренера-иностранца из УПЛ – известна реакция президента Динамо.

Михаил Мудрик столкнулся с унизительным отношением. СМИ рассекретило подробности хаоса, царящего в Челси.

Как выглядит Донбасс Арена – украинские военные показали эксклюзивное видео, пригрозив оккупантам.

Топ-матчи дня

Челси и Ливерпуль расписали кризисную ничью – Мудрику дали мизер, неудобная смена нового тренера, у Клоппа все ужасно.

Ювентус и Интер не определили сильнейшего в первом полуфинале Кубка Италии. Ромелу Лукаку на последних секундах спас "нерадзурри" от поражения.

Томас Тухель потерпел первое фиаско – Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии, пропустив на последней минуте.

Илья Забарный дебютировал в АПЛ с результативной ошибки и опустил Борнмут в зону вылета.

Определился первый финалист Кубка Испании, который сыграет против победителя пары Барселона – Реал

Криштиану Роналду забил очередные голы в Саудовской Аравии.

Трансферы и назначения

Роману Яремчуку больше не доверяют – Брюгге принял решение о будущем украинца после провального сезона в Бельгии.

Александр Зинченко рискует стать жертвой громкого обмена между Арсеналом и Миланом – на место украинца сватают вице-чемпиона мира.

ПСЖ выдвинул Месси унизительный ультиматум для продления контракта. Уход нападающего выглядит неизбежным. Тем более, что Лео уже получил фантастическое предложение.

Звездный кастинг на нового тренера Мудрика в Челси: более 10 вариантов – для бедных, богатых и безумных.